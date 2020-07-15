QIWI раскрыла сумму продажи проекта потребкредитования «Совесть»

Компания пояснила, что валовая балансовая стоимость портфеля на дату оценки стала меньше, чем она была во время объявления о продаже «Совести». В основном это объясняется тем, что в программе реструктуризации проекта поучаствовали меньше клиентов карты, чем ожидалось, негативное макроэкономическое влияние на возврат кредитов и качество портфеля также оказалось слабее прогнозов.

По условиям сделки до конца 2020 года возможна корректировка выплат, однако, по мнению QIWI, это не сможет существенно повлиять на общую сумму сделки и связанный с ней убыток.

О продаже «Совести» стало известно 17 июня. Для QIWI этот проект был убыточным, CEO группы платежной компании Борис Ким отмечал, что его продажа позволит сконцентрироваться на «обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы» QIWI. В совместном заявлении платежной компании и Совкомбанка говорилось, что QIWI получит по итогам продажи денежное возмещение от банка в размере от 6 млрд до 6,5 млрд руб., однако окончательно оценить сумму сделки планировали к ее закрытию.

По оценкам QIWI, убыток по результатам сделки с Совкомбанком не должен был превысить 1,5 млрд руб., компания также планировала, что он не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы. Балансовая стоимость прав требований к клиентам на тот момент составляла около 9 млрд руб., чистая — около 7,6 млрд руб.