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Экономика ,  
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QIWI раскрыла сумму продажи проекта потребкредитования «Совесть»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Группа компаний QIWI продала Совкомбанку проект потребительского кредитования «Совесть» за 5,8 млрд руб., говорится в сообщении QIWI, поступившем в РБК.

«Убыток от продажи проекта «Совесть» составил около 0,8 млрд руб., что лучше наших изначальных ожиданий», — уточнили в компании.

Как отмечается в сообщении, в эту сумму также вошли расходы на выплаты при сокращении штата сотрудников.

QIWI продала карту рассрочки «Совесть»
Финансы
Фото: sovestclub / Facebook

Совкомбанк получил портфель займов по картам рассрочки, валовая балансовая стоимость которого, по оценкам QIWI, составляет около 8,2 млрд руб., чистая стоимость оценивается примерно в 6,9 млрд руб.

Компания пояснила, что валовая балансовая стоимость портфеля на дату оценки стала меньше, чем она была во время объявления о продаже «Совести». В основном это объясняется тем, что в программе реструктуризации проекта поучаствовали меньше клиентов карты, чем ожидалось, негативное макроэкономическое влияние на возврат кредитов и качество портфеля также оказалось слабее прогнозов.

По условиям сделки до конца 2020 года возможна корректировка выплат, однако, по мнению QIWI, это не сможет существенно повлиять на общую сумму сделки и связанный с ней убыток.

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Финансы
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

О продаже «Совести» стало известно 17 июня. Для QIWI этот проект был убыточным, CEO группы платежной компании Борис Ким отмечал, что его продажа позволит сконцентрироваться на «обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы» QIWI. В совместном заявлении платежной компании и Совкомбанка говорилось, что QIWI получит по итогам продажи денежное возмещение от банка в размере от 6 млрд до 6,5 млрд руб., однако окончательно оценить сумму сделки планировали к ее закрытию.

По оценкам QIWI, убыток по результатам сделки с Совкомбанком не должен был превысить 1,5 млрд руб., компания также планировала, что он не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы. Балансовая стоимость прав требований к клиентам на тот момент составляла около 9 млрд руб., чистая — около 7,6 млрд руб.

Теги: QIWI, Совкомбанк
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