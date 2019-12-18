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Сергей Солонин уйдет с поста гендиректора Qiwi после семи лет работы

Сооснователь сервиса мобильных платежей QIWI Сергей Солонин уйдет с должности генерального директора, которую он занимал с 2012 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Его место займет возглавлявший с 2013 года совет директоров QIWI Борис Ким. Солонин при этом останется членом правления компании и будет исполнительным председателем совета. Кадровые перестановки вступят в силу с 15 января 2020 года.

Материал дополняется

Теги: QIWI
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