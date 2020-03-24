QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

В августе 2017 года QIWI выкупил активы «Рокета» и банка для предпринимателей «Точка» у своего акционера «Открытия». В том же месяце Центральный банк объявил о санации «Открытия», банк перешел под контроль государства. «Мы приобрели только программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», — говорил основатель QIWI Сергей Солонин в октябре 2017 года. Сделка была закрыта только в 2018 году, так как ее проверял Центральный банк. Тогда же QIWI сообщил, что сумма сделки составила 700 млн руб.

В марте 2019 года основатели «Рокета» Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион покинули стартап по собственному желанию.

В 2019 году «Рокетбанк» утвердил новую стратегию развития до 2023 года, она «сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций», но не соответствует инвестиционной стратегии QIWI, говорили РБК в пресс-службе платежного сервиса. В отчете за третий квартал 2019 года QIWI указывал, что бизнес-план и инвестиционный профиль «Рокета» не соответствуют его риск-аппетиту. «Рокету» также недостает синергии с основным бизнесом QIWI. Кроме того, «Рокет» не приносит денег QIWI: чистый убыток стартапа за девять месяцев составил 632 млн руб., что на 107% больше чем за тот же период годом ранее. Расходы связаны с переводом операций «Рокета» в QIWI и развитием сервиса.

Для сравнения, чистая прибыль QIWI за тот же период составила 1,9 мрлд руб. QIWI решил выделить «Рокет» в отдельную финтех-компанию и привлечь инвестора. «В последние несколько месяцев мы начали искать возможности на рынке и наняли финансового консультанта», — говорилось в отчете компании.

«Рокетбанк» и «Тинькофф»

Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций «Рокетбанка». «В рамках акции клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему Тинькофф с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса», — говорится в сообщении.

В 2015 году основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков переписывался в Twitter в аккаунтом поддержки «Рокета» и одним из основателей стартапа Виктором Лысенко (ушел из «Рокета» в 2016 году). На один из твитов Тинькова поддержка ответила так: «Олег Юрьевич, Рокетбанк вам не продадим. Даже не пытайтесь: )». Позднее Тиньков критиковал бизнес-модель «Рокета» и говорил, что она «обречена». «Сижу, делать нечего, давай потроллю. Может, клиентов у «Рокетбанка» прибавится, продлю им агонию на месяц. Хотя, конечно, они не выживут. Дай бог кто-нибудь купит. Для меня они как дети малые, я им помогаю», — говорил он в интервью «Секрету Фирмы». С тех пор «Рокет» трижды сменил банков-партнеров и привлек более 300 тыс. активных клиентов.

Сам QIWI тоже готовится сменить акционеров: совладелец сервиса банк «Открытие» в ноябре подготовился к продаже пакета на $406,9 млн, но пока что сделок не совершал. Небольшой пакет в сервисе (на $25 млн) продал Солонин, он планирует контроль (больше 50% голосов).