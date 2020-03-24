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QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

Платежный сервис QIWI не нашел покупателя на свою убыточную «дочку» «Рокетбанк», его ждет постепенное «сворачивание» бизнеса и «существенное снижение числа клиентов»
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Платежная система QIWI планирует свернуть бизнес «Рокетбанка», на него не удалось найти покупателей, говорится в раскрытии компании.

«Совет директоров решил свернуть операции «Рокетбанка», — отмечается в сообщении. Сейчас компания ищет вариант «наиболее эффективного использования» активов «Рокета», включая пилотирование «определенных проектов», ранее там разработанных.

QIWI планирует прекратить маркетинговые мероприятия (включая отмену программы лояльности «Рокетбанка»), уменьшить число штатных сотрудников и повысить тарифы, говорится в материалах. Это, как считают в QIWI, приведет к «существенному снижению числа клиентов «Рокетбанка» и сокращению спектра предлагаемых услуг». «Сворачивание» деятельности завершится к концу 2020 года. QIWI ожидает, что чистые потери от «Рокета» в 2020 году не превысят 1,5 млрд руб.

Партнеры «Рокетбанка»

«Рокетбанк» не является банком и не может выдавать кредиты, это сервис, выпускающий и обслуживающий банковские карты. Свою историю стартап «Рокет» начал в 2013 году с партнерства с банком «Интеркоммерц». В 2016 году, после отзыва лицензии у банка-партнера, «Рокет» был выкуплен банком «Открытие» Вадима Беляева. Источники РБК оценивали сделку приблизительно в 300 млн руб.

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В августе 2017 года QIWI выкупил активы «Рокета» и банка для предпринимателей «Точка» у своего акционера «Открытия». В том же месяце Центральный банк объявил о санации «Открытия», банк перешел под контроль государства. «Мы приобрели только программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», — говорил основатель QIWI Сергей Солонин в октябре 2017 года. Сделка была закрыта только в 2018 году, так как ее проверял Центральный банк. Тогда же QIWI сообщил, что сумма сделки составила 700 млн руб.

В марте 2019 года основатели «Рокета» Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион покинули стартап по собственному желанию.

В 2019 году «Рокетбанк» утвердил новую стратегию развития до 2023 года, она «сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций», но не соответствует инвестиционной стратегии QIWI, говорили РБК в пресс-службе платежного сервиса. В отчете за третий квартал 2019 года QIWI указывал, что бизнес-план и инвестиционный профиль «Рокета» не соответствуют его риск-аппетиту. «Рокету» также недостает синергии с основным бизнесом QIWI. Кроме того, «Рокет» не приносит денег QIWI: чистый убыток стартапа за девять месяцев составил 632 млн руб., что на 107% больше чем за тот же период годом ранее. Расходы связаны с переводом операций «Рокета» в QIWI и развитием сервиса.

Для сравнения, чистая прибыль QIWI за тот же период составила 1,9 мрлд руб. QIWI решил выделить «Рокет» в отдельную финтех-компанию и привлечь инвестора. «В последние несколько месяцев мы начали искать возможности на рынке и наняли финансового консультанта», — говорилось в отчете компании.

«Рокетбанк» и «Тинькофф»

Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций «Рокетбанка». «В рамках акции клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему Тинькофф с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса», — говорится в сообщении.

В 2015 году основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков переписывался в Twitter в аккаунтом поддержки «Рокета» и одним из основателей стартапа Виктором Лысенко (ушел из «Рокета» в 2016 году). На один из твитов Тинькова поддержка ответила так: «Олег Юрьевич, Рокетбанк вам не продадим. Даже не пытайтесь: )». Позднее Тиньков критиковал бизнес-модель «Рокета» и говорил, что она «обречена». «Сижу, делать нечего, давай потроллю. Может, клиентов у «Рокетбанка» прибавится, продлю им агонию на месяц. Хотя, конечно, они не выживут. Дай бог кто-нибудь купит. Для меня они как дети малые, я им помогаю», — говорил он в интервью «Секрету Фирмы». С тех пор «Рокет» трижды сменил банков-партнеров и привлек более 300 тыс. активных клиентов.

Сергей Солонин уйдет с поста гендиректора QIWI после семи лет работы
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Сам QIWI тоже готовится сменить акционеров: совладелец сервиса банк «Открытие» в ноябре подготовился к продаже пакета на $406,9 млн, но пока что сделок не совершал. Небольшой пакет в сервисе (на $25 млн) продал Солонин, он планирует контроль (больше 50% голосов).

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: Тинькофф, QIWI
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