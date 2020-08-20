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Финансы ,  
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QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов

Число кошельков QIWI за год сократилось на 4%, в том числе из-за ограничений для анонимных пользователей. С сентября 2019 года с неидентифицированных кошельков нельзя снимать наличные, а с августа 2020-го — пополнять их наличными
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Платежная компания QIWI за год потеряла 4% активных счетов «QIWI Кошелька» — по данным на 30 июня, их количество составило 20,9 млн против 21,8 млн год назад, следует из ее финансовой отчетности за второй квартал 2020 года.

«Данное снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с шести до 12 месяцев (период, после которого сервис отключает кошелек и списывает с него комиссию, увеличение неактивного периода произошло в октябре 2019 года. — РБК) и расширения процедуры верификации клиента, его идентификации и проверки соответствия нормативным требованиям», — отметили в компании. Впрочем, это не оказало существенного влияния на финансовые или операционные показатели QIWI из-за расширения линеек предлагаемых продуктов и операционных моделей, говорится в отчетности.

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Финансы
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

У «Яндекс.Деньги» доля анонимных пользователей, которых напрямую коснулись законодательные изменения об анонимных кошельках, составляет менее 5%, поэтому глобального влияния на клиентскую базу в компании не наблюдают, рассказала РБК руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Алла Савченко. Представитель WebMoney сообщил, что пока рано оценивать влияние ограничений на число закрытых счетов, но отметил, что большинство их пользователей либо выбирают другие каналы пополнения, либо проходят идентификацию.

Упрощенная идентификация проводится удаленно, с ее помощью легко перевести анонимный кошелек в статус идентифицированного, отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, поэтому глобального влияния на рынок эти ограничения не окажут. «Основной минус я вижу в том, что если раньше у пользователей был простой способ быстро попробовать безналичные платежи, начав мгновенно работать с неидентифицированным кошельком, то теперь такая процедура недоступна», — добавил он.

Среди электронных кошельков лидером по числу пользователей, которые предпочитают расплачиваться в интернете, является «Яндекс.Деньги» — им пользуются 53% респондентов, следует из опроса Mediascope. На втором месте WebMoney (40%), на третьем — QIWI (37%).

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Финансы
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

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Ограничения для анонимов

С 3 августа пользователям анонимных кошельков запрещено пополнять их наличными. Изменения в закон о национальной платежной системе были внесены по просьбе Росфинмониторинга, который считает, что такие кошельки могут использоваться для финансирования терроризма, распространения наркотиков и т.д. До этого, с 15 сентября 2019 года с неперсонифицированных кошельков запретили снимать наличные. О проблеме обналичивания средств через анонимные электронные средства платежа в 2017 году говорил еще бывший премьер-министр Дмитрий Медведев: «Эти инструменты (анонимные электронные кошельки и банковские карты. — РБК) часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение: отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически».

При открытии электронного кошелька все они являются анонимными — таким инструментом можно только оплачивать товары и услуги. Затем пользователь может пройти процедуру идентификации (упрощенную или полную), чтобы расширить перечень совершаемых операций. У QIWI большая часть оборота происходит по кошелькам идентифицированных пользователей, пояснил РБК CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов: «Вопреки расхожему мнению, неидентифицированные кошельки крайне мало влияют на оборот и занимают незначительную часть в структуре нашего продукта». QIWI, «Яндекс.Деньги» и WebMoney заранее информировали клиентов о предстоящих изменениях, рассказали их представители.

Что QIWI заработала и потеряла в пандемийный квартал

В экосистему QIWI входят «QIWI Банк», платежные системы CONTACT и Rapida, «QIWI Кошелек», сеть платежных терминалов, банк «Точка», «Рокетбанк» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д.

  • По итогам второго квартала 2020 года (на эти месяцы пришелся пик пандемии коронавируса в России и режим самоизоляции) скорректированная чистая прибыль QIWI выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,7 млрд руб.
  • Чистая выручка составила 6,8 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с показателем предыдущего года. «В основном увеличение было связано с ростом чистой выручки сегмента «Рокетбанка» — главным образом за счет выручки от прекращения программы лояльности, а также за счет роста чистой выручки сегмента платежных сервисов и сегмента потребительского финансового обслуживания», — сообщили в компании. В марте QIWI объявила о сворачивании розничного бизнеса «Рокетбанка» после того, как не нашла на него покупателей. «Мы остановили маркетинговые мероприятия (включая отмену программы лояльности «Рокетбанка»), значительно повысили тарифы и в настоящее время уменьшаем число штатных сотрудников. Мы зафиксировали значительное уменьшение числа клиентов «Рокетбанка» и убеждены, что принятые меры в скором времени приведут к окончательному прекращению оказания услуг», — напомнили в компании.
  • Чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 5%, до 5,3 млрд руб.
  • Число действующих киосков и терминалов QIWI за год сократилось на 13% и по итогам второго квартала 2020 года составило 118,4 тыс. точек. На терминальную сеть QIWI негативное влияние оказали пандемия и соответствующие меры изоляции, в результате которых был ограничен доступ пользователей к определенным точкам розничной торговли, а также снижение общей активности населения на этом фоне.
  • «Самыми сложными месяцами для нас были апрель и май. Однако уже июне мы увидели быстрое восстановление темпов роста на наших основных рынках и в узкоспециализированных нишах», — утверждает CEO группы QIWI Борис Ким, чьи слова приводятся в сообщении компании. Он отметил, что во втором квартале QIWI сделала упор на оптимизацию деятельности и сворачивание убыточных проектов: компания продала карты рассрочки «Совесть» Совкомбанку и завершила ликвидацию «Рокетбанка».
Автор: Евгения Чернышова
Теги: Qiwi, система электроннх платежей
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