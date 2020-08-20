QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов

Число кошельков QIWI за год сократилось на 4%, в том числе из-за ограничений для анонимных пользователей. С сентября 2019 года с неидентифицированных кошельков нельзя снимать наличные, а с августа 2020-го — пополнять их наличными

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Платежная компания QIWI за год потеряла 4% активных счетов «QIWI Кошелька» — по данным на 30 июня, их количество составило 20,9 млн против 21,8 млн год назад, следует из ее финансовой отчетности за второй квартал 2020 года.

«Данное снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с шести до 12 месяцев (период, после которого сервис отключает кошелек и списывает с него комиссию, увеличение неактивного периода произошло в октябре 2019 года. — РБК) и расширения процедуры верификации клиента, его идентификации и проверки соответствия нормативным требованиям», — отметили в компании. Впрочем, это не оказало существенного влияния на финансовые или операционные показатели QIWI из-за расширения линеек предлагаемых продуктов и операционных моделей, говорится в отчетности.

У «Яндекс.Деньги» доля анонимных пользователей, которых напрямую коснулись законодательные изменения об анонимных кошельках, составляет менее 5%, поэтому глобального влияния на клиентскую базу в компании не наблюдают, рассказала РБК руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Алла Савченко. Представитель WebMoney сообщил, что пока рано оценивать влияние ограничений на число закрытых счетов, но отметил, что большинство их пользователей либо выбирают другие каналы пополнения, либо проходят идентификацию.

Упрощенная идентификация проводится удаленно, с ее помощью легко перевести анонимный кошелек в статус идентифицированного, отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, поэтому глобального влияния на рынок эти ограничения не окажут. «Основной минус я вижу в том, что если раньше у пользователей был простой способ быстро попробовать безналичные платежи, начав мгновенно работать с неидентифицированным кошельком, то теперь такая процедура недоступна», — добавил он.