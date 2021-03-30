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Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

В России появились первые граждане-банкроты, получившие этот статус по новому механизму без суда. До завершения процедуры, по данным «Федресурса», дошли 14,5% первых заявителей. Всего на банкротство подали менее 10 тыс. россиян
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ). По закону должники, чьи обращения о финансовой несостоятельности были приняты на рассмотрение, должны ждать до завершения процедуры полгода. Для первых заявителей срок истек в этом месяце: на 29 марта новых банкротов насчитывалось 283 человека, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (данные есть у РБК).

Согласно закону запуск процедуры возможен при соблюдении двух условий: долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., а заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Сотрудники МФЦ должны удостовериться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились без результата, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.

283 человека — это лишь 14,5% от числа тех, кто подавал заявления в сентябре. Всего в первый месяц действия нормы МФЦ получили около 1,9 тыс. обращений, но на рассмотрение попало меньше 400. Закончить процедуру смогли почти три четверти (73,8%) заявителей, чьи обращения были одобрены. На 29 марта, то есть за неполные семь месяцев работы нового механизма, заявления подали примерно 8,7 тыс. россиян, и только 2,6 тыс. из них ожидают завершения процедуры.

Почему потенциальные банкроты не доходят до финиша

Процедура добровольного банкротства может быть остановлена по инициативе кредитора, если тот подаст иск о банкротстве клиента в суд или у должника обнаружится имущество для погашения обязательств, поясняет руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. «В этом случае МФЦ публикует сообщение о прекращении внесудебного банкротства. За все время МФЦ опубликовали всего 15 сообщений о прекращении процедур, так что банки неактивны в части их перевода в судебное русло», — подчеркивает Юхнин.

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Фото:Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

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Банки обращались в суды, но не очень активно, соглашается эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев. По его словам, чаще всего кредиторы оспаривали действия судебных приставов. «Если у должника есть постоянный доход в виде социальных выплат или пенсии, исполнительное производство, необходимое для проведения процедуры, не может быть завершено. Соответственно, суд вставал на сторону кредитора и исключал из реестра запись о ведении внесудебного банкротства», — поясняет эксперт подход банков.

До принятия закона кредитные организации критиковали новый механизм упрощенного банкротства, аргументируя это тем, что он нарушает баланс интересов кредиторов и должников. Однако накануне вступления документа в силу представители банков отмечали, что не опасаются всплеска банкротств, в том числе фиктивных.

Первый этап работы процедуры в целом удачен, оценивает руководитель направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков: «Не получилось массового мошенничества, чего боялись банки». «Недобор» сообщений о завершении процедур можно связать с человеческим фактором — задержкой публикаций со стороны сотрудников МФЦ, считает Юхнин.

По статистике «Федресурса», значительная часть заявлений на упрощенное банкротство пока просто не принимается на рассмотрение. По итогам семи неполных месяцев МФЦ удовлетворили около трети (33,7%) обращений от граждан-должников. Критерии для внесудебного банкротства достаточно жесткие, отмечает Юхнин.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Число заявлений на упрощенное банкротство заметно не растет по нескольким причинам, говорит Алексеев: «На сегодняшний день те, кто проходит по критериям, в общей массе ищут возможности все-таки справиться с проблемами без банкротства. Во-вторых, часть из этой категории граждан не видят смысла обращаться за упрощенным банкротством, поскольку исполнительное производство по всем обязательствам и так прекращено». По словам Алексеева, механизм требует донастройки. «Кардинально решить задачу упрощения доступа к процедуре внесудебного банкротства можно только путем смягчения критериев», — соглашается Юхнин.

В Минэкономразвития отметили, что прогнозировали «достаточно плавный рост» тех, кто захочет признания финансовой несостоятельности по новой процедуре. «Полгода — это мало для оценки динамики. Одно из главных условий для списания долгов — оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект», — сказал представитель министерства.

Сколько в России потенциальных банкротов

По расчетам Объединенного кредитного бюро, воспользоваться упрощенной процедурой списания долга теоретически могут 2,9 млн россиян. Это заемщики с обязательствами на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб., просроченными более чем на 90 дней. Бюро не оценивало, какая доля таких должников не имеет имущества для погашения долгов.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств прогнозировали, что ежегодно объявлять себя финансово несостоятельными с помощью МФЦ смогут до 100 тыс. граждан.

По статистике ЦБ, на 1 марта задолженность физлиц перед банками составляла 20,8 трлн руб. Объем просроченных кредитов на ту же дату был на уровне 976 млрд руб. За время кризиса и пандемии долговая нагрузка россиян выросла и достигла нового пика в начале года — 11,7%, констатировал Банк России.

Будут ли власти смягчать критерии для упрощенного банкротства

Первый шаг упрощения процедуры — это разрешение подавать заявление о банкротстве не только через МФЦ, но и через сайт «Госуслуги», отмечает Алексей Юхнин. Как писал РБК, такие поправки в закон сейчас разрабатывает Минэкономразвития. Но, по словам собеседников РБК, этой меры недостаточно для активизации внесудебного банкротства.

«На наш взгляд, следует предоставить его возможности гражданам, чей ежемесячный регулярный доход находится на уровне прожиточного минимума по региону. В первую очередь, предлагая эти изменения, мы имеем в виду, конечно, пенсионеров, для которых долг в размере от 50 тыс. до 500 тыс. руб. является фатальным. Они не могут его выплатить», — отмечает Михаил Алексеев.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ограничение по сумме долга тоже сильно сказывается на популярности процедуры, считает Олег Пермяков. «Она слишком маленькая, ее легко превысить, даже если взят относительно небольшой потребительский кредит. Требование же о прекращении исполнительного производства «отсекает» еще больше физических лиц, поскольку пристав, например, не прекратит исполнительное производство, если имеется доход в виде пенсии», — замечает юрист.

В Минэкономразвития считают, что о смягчении критериев для потенциальных банкротов пока рано говорить. «Нужно понаблюдать за процедурой — для этого мы на постоянной основе осуществляем комплексный мониторинг реализации процедуры внесудебного банкротства, рассматриваем различные варианты совершенствования этого механизма», — заключил представитель ведомства.

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
банкротство долги
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