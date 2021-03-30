Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

В России появились первые граждане-банкроты, получившие этот статус по новому механизму без суда. До завершения процедуры, по данным «Федресурса», дошли 14,5% первых заявителей. Всего на банкротство подали менее 10 тыс. россиян

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ). По закону должники, чьи обращения о финансовой несостоятельности были приняты на рассмотрение, должны ждать до завершения процедуры полгода. Для первых заявителей срок истек в этом месяце: на 29 марта новых банкротов насчитывалось 283 человека, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (данные есть у РБК).

Согласно закону запуск процедуры возможен при соблюдении двух условий: долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., а заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Сотрудники МФЦ должны удостовериться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились без результата, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.

283 человека — это лишь 14,5% от числа тех, кто подавал заявления в сентябре. Всего в первый месяц действия нормы МФЦ получили около 1,9 тыс. обращений, но на рассмотрение попало меньше 400. Закончить процедуру смогли почти три четверти (73,8%) заявителей, чьи обращения были одобрены. На 29 марта, то есть за неполные семь месяцев работы нового механизма, заявления подали примерно 8,7 тыс. россиян, и только 2,6 тыс. из них ожидают завершения процедуры.