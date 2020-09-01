В России заработал механизм списания личных долгов без суда

С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан.
Сколько в России потенциальных банкротов
По данным Национального бюро кредитных историй, на 1 апреля в стране насчитывалось 1,08 млн россиян с долгами свыше 500 тыс. руб., которые не платят по обязательствам свыше 90 дней. Такие заемщики могут инициировать банкротство по стандартной схеме — через суд.
Потенциальных банкротов, которые могут претендовать на списание долгов в упрощенном порядке, гораздо больше, около 4 млн человек, оценивает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «Это те, кто имеет просроченный долг от 50 тыс. до 500 тыс. руб.», — поясняет он. Сколько среди них заемщиков без имущества, неизвестно. Это требование существенно снижает круг потенциальных банкротов, уверен Мехтиев: «Скорее всего, ежегодно по внесудебной процедуре банкротства будут проходить порядка 100 тыс. должников».
Несколько сотен тысяч таких заемщиков в России есть, считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин: «Кто-то придет уже в начале сентября, но это будут единицы, остальным потребуется время на осмысление».
Почему внесудебное банкротство не будет простым
Основная сложность процедуры — доказать, что у человека нет возможности расплатиться по долгам, говорят опрошенные РБК эксперты. Это условие ставит заемщика в зависимость от действий кредиторов и взыскателей, а также судебных приставов, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Внесудебное банкротство доступно только тем, чей кредитор подал в суд, а потом направил решение в ФССП.
«Не все взыскатели обращаются к приставам за исполнением судебного акта: многие предпочитают взыскивать задолженность, предъявляя лист в банк. Без заявления взыскателя возбудить исполнительное производство нельзя», — поясняет Лукьянова. Вторая сложность этого процесса — действия судебных приставов: из-за высокой нагрузки они долго ищут имущество должников, продолжает юрист.
«Формально приставы имеют право не завершать исполнительное производство годами, списывая с мизерных доходов и пенсий деньги, что будет означать невозможность воспользоваться внесудебной процедурой банкротства», — соглашается эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Исполнительные листы могут выдаваться по отдельным обязательствам, и процесс взыскания может идти то по одному долгу, то по другому. В итоге процедура упрощенного банкротства простой не будет, уверен собеседник РБК. «Особенно для самых бедных граждан, для которых и предполагалось ее упрощать», — подчеркивает он.
Алексей Юхнин не считает процедуру безнадежной. «Смысл в том, чтобы исполнительные листы не ходили за должником всю оставшуюся жизнь. Банкротство позволяет списать эти долги», — замечает он. Требование о завершенном исполнительном производстве, по словам Юхнина, станет для кредиторов гарантией того, что у должника нет имущества.
Другие препятствия для упрощенного банкротства
В течение всего срока процедуры должник не имеет права брать новые займы и кредиты, становиться поручителем по ссудам.
Если после запуска внесудебного банкротства у гражданина появится имущество, процедура должна быть остановлена. Иными словами, должник в течение полугода не может получать наследство, подарки или оспаривать сделки с целью получения дохода.
Если заемщик забыл указать в своем заявлении кого-то из кредиторов, тот может свернуть досудебное банкротство и перевести процедуру в суд. Такое же право есть у упомянутого кредитора, если гражданин занизит сумму долга или скроет свое имущество.
Как упрощенное банкротство затронет интересы кредиторов
Концепцию досудебного списания долгов ранее критиковали банки. Они опасались ущемления интересов кредиторов и рисков мошенничества со стороны недобросовестных должников. Накануне вступления поправок в силу большинство крупных игроков, опрошенных РБК, заявили, что не опасаются всплеска банкротств.
- Бесплатность процедуры сделает ее популярной, но через «фильтр условий» смогут пройти далеко не все клиенты, говорит начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. По ее оценкам, под упрощенное банкротство в основном попадают кредиты с просрочкой более 360 дней. Доля таких контрактов существенна, но оценить, сколько кредитов может пойти под списание, пока нельзя, отмечает Дорофеева.
- На первоначальном этапе заявлений на упрощенное банкротство будет много, но не все они будут приняты МФЦ, соглашается юридический директор Почта Банка Наталия Скрипченко. Такой же позиции придерживаются в «Уралсибе». «Мы не ожидаем какого-либо влияния данного законодательного изменения на эффективность банковской службы взыскания», — сообщил представитель банка.
- В Промсвязьбанке (ПСБ) считают, что упрощенное банкротство не будет сильно востребовано, как это было с обычной процедурой. «Когда вступили в силу общие нормы о банкротстве граждан в октябре 2015 года, совсем небольшое количество клиентов инициировали банкротство. По этой же причине мы не ожидаем массового внесудебного банкротства и в этот раз», — сказал представитель ПСБ.
- В Райффайзенбанке всплеска упрощенных банкротств не ожидают из-за «высокого качества портфеля».
- В Сбербанке сообщили, что дорабатывают свои информационные системы. «Возможно, кредиторам придется столкнуться с определенными сложностями уже в процессе реализации конкретных процедур банкротства. Достаточно тяжело оценить количество граждан, которые воспользуются упрощенным банкротством в целом по стране и в Сбербанке, так как у нас нет информации о том, сколько еще и какие долги есть у наших заемщиков в других банках и по иным обязательствам», — отметил представитель Сбербанка.
- В ВТБ указали на риски недобросовестного прекращения долгов заемщиками, поскольку процедура не предполагает установление конкурсной массы. В частности, это может происходить при восстановлении платежеспособности обратившегося за банкротством уже после исполнительного производства. ВТБ намерен инициировать «судебное банкротство при любых сомнениях в сведениях, указанных заемщиком в отношении своей неплатежеспособности», подчеркнули в пресс-службе банка.
Кредиторы будут пытаться бороться с преднамеренным банкротством, переводя процесс в суды, считает Людмила Лукьянова. «Сейчас в экономике не самая лучшая ситуация, долговые центры даже крупных банков ориентированы на возвращение денег даже по некрупным долгам. Преимущества судебной процедуры в том, что у кредиторов в ней больше возможностей бороться со злоупотреблениями, например, по выводу активов», — замечает юрист.