В России заработал механизм списания личных долгов без суда

У россиян с долгами от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. появилось право объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. У будущего банкрота не должно быть имущества, а во время процесса он не сможет получить наследство или взять новый кредит

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме. Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство. С октября 2015 года российские должники уже могут объявлять себя финансово несостоятельными, но только через суд.

Как должно работать упрощенное банкротство

Гражданин может попытаться подать на банкротство во внесудебном порядке, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Но объем задолженности — не главный критерий. По закону клиент не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги: на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов — то есть им должен быть возвращен исполнительный лист, по которому проводилось взыскание средств.

Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов. После приема заявления МФЦ проверяет в базе ФССП основания для банкротства и в течение четырех рабочих дней запускает процедуру. Информация о должнике заносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс), и с этого момента вводится мораторий на начисление процентов, штрафов и пеней по обязательствам гражданина. Под «защиту» не попадают долги заемщика, которые он сам не перечислил в заявлении о банкротстве, а также обязательные платежи вроде алиментов или возмещения вреда.