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В России заработал механизм списания личных долгов без суда

У россиян с долгами от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. появилось право объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. У будущего банкрота не должно быть имущества, а во время процесса он не сможет получить наследство или взять новый кредит
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме. Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство. С октября 2015 года российские должники уже могут объявлять себя финансово несостоятельными, но только через суд.

Как должно работать упрощенное банкротство

Гражданин может попытаться подать на банкротство во внесудебном порядке, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Но объем задолженности — не главный критерий. По закону клиент не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги: на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов — то есть им должен быть возвращен исполнительный лист, по которому проводилось взыскание средств.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов. После приема заявления МФЦ проверяет в базе ФССП основания для банкротства и в течение четырех рабочих дней запускает процедуру. Информация о должнике заносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс), и с этого момента вводится мораторий на начисление процентов, штрафов и пеней по обязательствам гражданина. Под «защиту» не попадают долги заемщика, которые он сам не перечислил в заявлении о банкротстве, а также обязательные платежи вроде алиментов или возмещения вреда.

С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан.

Сколько в России потенциальных банкротов

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По данным Национального бюро кредитных историй, на 1 апреля в стране насчитывалось 1,08 млн россиян с долгами свыше 500 тыс. руб., которые не платят по обязательствам свыше 90 дней. Такие заемщики могут инициировать банкротство по стандартной схеме — через суд.

Потенциальных банкротов, которые могут претендовать на списание долгов в упрощенном порядке, гораздо больше, около 4 млн человек, оценивает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «Это те, кто имеет просроченный долг от 50 тыс. до 500 тыс. руб.», — поясняет он. Сколько среди них заемщиков без имущества, неизвестно. Это требование существенно снижает круг потенциальных банкротов, уверен Мехтиев: «Скорее всего, ежегодно по внесудебной процедуре банкротства будут проходить порядка 100 тыс. должников».

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Несколько сотен тысяч таких заемщиков в России есть, считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин: «Кто-то придет уже в начале сентября, но это будут единицы, остальным потребуется время на осмысление».

Почему внесудебное банкротство не будет простым

Основная сложность процедуры — доказать, что у человека нет возможности расплатиться по долгам, говорят опрошенные РБК эксперты. Это условие ставит заемщика в зависимость от действий кредиторов и взыскателей, а также судебных приставов, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Внесудебное банкротство доступно только тем, чей кредитор подал в суд, а потом направил решение в ФССП.

«Не все взыскатели обращаются к приставам за исполнением судебного акта: многие предпочитают взыскивать задолженность, предъявляя лист в банк. Без заявления взыскателя возбудить исполнительное производство нельзя», — поясняет Лукьянова. Вторая сложность этого процесса — действия судебных приставов: из-за высокой нагрузки они долго ищут имущество должников, продолжает юрист.

«Формально приставы имеют право не завершать исполнительное производство годами, списывая с мизерных доходов и пенсий деньги, что будет означать невозможность воспользоваться внесудебной процедурой банкротства», — соглашается эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Исполнительные листы могут выдаваться по отдельным обязательствам, и процесс взыскания может идти то по одному долгу, то по другому. В итоге процедура упрощенного банкротства простой не будет, уверен собеседник РБК. «Особенно для самых бедных граждан, для которых и предполагалось ее упрощать», — подчеркивает он.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Алексей Юхнин не считает процедуру безнадежной. «Смысл в том, чтобы исполнительные листы не ходили за должником всю оставшуюся жизнь. Банкротство позволяет списать эти долги», — замечает он. Требование о завершенном исполнительном производстве, по словам Юхнина, станет для кредиторов гарантией того, что у должника нет имущества.

Другие препятствия для упрощенного банкротства

В течение всего срока процедуры должник не имеет права брать новые займы и кредиты, становиться поручителем по ссудам.

Если после запуска внесудебного банкротства у гражданина появится имущество, процедура должна быть остановлена. Иными словами, должник в течение полугода не может получать наследство, подарки или оспаривать сделки с целью получения дохода.

Если заемщик забыл указать в своем заявлении кого-то из кредиторов, тот может свернуть досудебное банкротство и перевести процедуру в суд. Такое же право есть у упомянутого кредитора, если гражданин занизит сумму долга или скроет свое имущество.

Как упрощенное банкротство затронет интересы кредиторов

Концепцию досудебного списания долгов ранее критиковали банки. Они опасались ущемления интересов кредиторов и рисков мошенничества со стороны недобросовестных должников. Накануне вступления поправок в силу большинство крупных игроков, опрошенных РБК, заявили, что не опасаются всплеска банкротств.

  • Бесплатность процедуры сделает ее популярной, но через «фильтр условий» смогут пройти далеко не все клиенты, говорит начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. По ее оценкам, под упрощенное банкротство в основном попадают кредиты с просрочкой более 360 дней. Доля таких контрактов существенна, но оценить, сколько кредитов может пойти под списание, пока нельзя, отмечает Дорофеева.
  • На первоначальном этапе заявлений на упрощенное банкротство будет много, но не все они будут приняты МФЦ, соглашается юридический директор Почта Банка Наталия Скрипченко. Такой же позиции придерживаются в «Уралсибе». «Мы не ожидаем какого-либо влияния данного законодательного изменения на эффективность банковской службы взыскания», — сообщил представитель банка.
  • В Промсвязьбанке (ПСБ) считают, что упрощенное банкротство не будет сильно востребовано, как это было с обычной процедурой. «Когда вступили в силу общие нормы о банкротстве граждан в октябре 2015 года, совсем небольшое количество клиентов инициировали банкротство. По этой же причине мы не ожидаем массового внесудебного банкротства и в этот раз», — сказал представитель ПСБ.
  • В Райффайзенбанке всплеска упрощенных банкротств не ожидают из-за «высокого качества портфеля».
  • В Сбербанке сообщили, что дорабатывают свои информационные системы. «Возможно, кредиторам придется столкнуться с определенными сложностями уже в процессе реализации конкретных процедур банкротства. Достаточно тяжело оценить количество граждан, которые воспользуются упрощенным банкротством в целом по стране и в Сбербанке, так как у нас нет информации о том, сколько еще и какие долги есть у наших заемщиков в других банках и по иным обязательствам», — отметил представитель Сбербанка.
  • В ВТБ указали на риски недобросовестного прекращения долгов заемщиками, поскольку процедура не предполагает установление конкурсной массы. В частности, это может происходить при восстановлении платежеспособности обратившегося за банкротством уже после исполнительного производства. ВТБ намерен инициировать «судебное банкротство при любых сомнениях в сведениях, указанных заемщиком в отношении своей неплатежеспособности», подчеркнули в пресс-службе банка.

Кредиторы будут пытаться бороться с преднамеренным банкротством, переводя процесс в суды, считает Людмила Лукьянова. «Сейчас в экономике не самая лучшая ситуация, долговые центры даже крупных банков ориентированы на возвращение денег даже по некрупным долгам. Преимущества судебной процедуры в том, что у кредиторов в ней больше возможностей бороться со злоупотреблениями, например, по выводу активов», — замечает юрист.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский
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