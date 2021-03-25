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Власти предложили оформлять личное банкротство через «Госуслуги»

Минэкономразвития планирует сделать внесудебное банкротство физлиц доступнее, позволив оформлять заявление через сайт госуслуг. Сейчас неплатежеспособные должники с суммой долга до 500 тыс. руб. должны подавать заявления в МФЦ
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Заявление о банкротстве физического лица во внесудебном порядке можно будет подать через сайт «Госуслуги». Такое предложение разрабатывает Минэкономразвития, сообщили РБК в ведомстве. В ближайшее время уведомление о соответствующей инициативе планируется разместить для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Упрощенное бесплатное внесудебное банкротство граждан стало возможно с 1 сентября 2020 года. Сумма задолженности должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и может включать несколько видов долгов:

  • по займам и кредитам (включая проценты по ним);
  • по налогам и сборам;
  • по договорам поручительства;
  • по алиментам.

Еще одно условие — в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. То есть у гражданина не должно быть имущества, которое можно взыскать.

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До этого должники могли объявлять себя финансово несостоятельными только через суд, с уплатой госпошлины и вознаграждения арбитражного управляющего.

Заявления о внесудебном банкротстве физлиц сейчас принимают МФЦ. После проверки заявления сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента официально должна начаться процедура внесудебного банкротства, которая продлится полгода. В течение этого времени человек не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки.

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По данным Минэкономразвития, с момента запуска механизма процедура внесудебного банкротства была начата в отношении 3 тыс. человек. По состоянию на 22 марта банкротами по новой процедуре признаны около 210 человек. При этом около 5,8 тыс. заявлений были возвращены из-за несоответствия критериям процедуры.

Доступное банкротство

Цифровизация процесса с помощью «Госуслуг» сделает процедуру внесудебного банкротства более доступной, рассчитывают в Минэкономразвития. Проверка поданных заявлений будет автоматической, портал госуслуг будет интегрирован с сервисами Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Мы надеемся, что предлагаемые изменения процедуры внесудебного банкротства сделают ее более удобной для граждан. Они получат новый инструментарий освобождения от непосильных долгов удаленным способом с помощью привычного для большинства интерфейса портала госуслуг», — сказал РБК замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, институт банкротства граждан имеет ярко выраженную социальную направленность: механизм предназначен для добросовестных граждан, попавших в трудную ситуацию. Чтобы этим механизмом не могли воспользоваться платежеспособные должники, которые просто не хотят отдавать долги, законом предусмотрено право кредиторов обратиться в арбитражный суд и инициировать процедуру судебного банкротства, напомнил Торосов.

«Доступная процедура банкротства физического лица является важнейшим элементом социальной поддержки тех, кто не рассчитал свои финансовые возможности или попал в трудную жизненную ситуацию. К сожалению, сейчас в России миллионы граждан стали закредитованными, и многие не могут выполнить свои обязательства по взятым кредитам в банках и микрофинансовых организациях», — прокомментировал инициативу Минэкономразвития председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

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Фото:Антон Белицкий / ТАСС

Количество возвращенных заявлений о банкротстве постепенно снижается благодаря информированию населения, в том числе через портал госуслуг, говорит Торосов. Если в сентябре 2020 года доля возбужденных процедур в общем количестве обращений составляла 20,5%, то в марте этого года она возросла до 47,6%.

Как ранее писал РБК, с сентября по декабрь 2020 года наибольшее число обращений в МФЦ для внесудебного банкротства было в Санкт-Петербурге, Москве, Алтайском крае, Тюменской и Ленинградской областях. В декабре Объединенное кредитное бюро оценивало количество потенциальных заемщиков, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, в 2,9 млн человек. Их задолженность перед банками и МФО составляла 595 млрд руб.

Автор
Анна Гальчева
При участии
Иван Ткачёв
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