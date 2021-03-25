Власти предложили оформлять личное банкротство через «Госуслуги»

До этого должники могли объявлять себя финансово несостоятельными только через суд, с уплатой госпошлины и вознаграждения арбитражного управляющего.

Заявления о внесудебном банкротстве физлиц сейчас принимают МФЦ. После проверки заявления сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента официально должна начаться процедура внесудебного банкротства, которая продлится полгода. В течение этого времени человек не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки.

По данным Минэкономразвития, с момента запуска механизма процедура внесудебного банкротства была начата в отношении 3 тыс. человек. По состоянию на 22 марта банкротами по новой процедуре признаны около 210 человек. При этом около 5,8 тыс. заявлений были возвращены из-за несоответствия критериям процедуры.

Доступное банкротство

Цифровизация процесса с помощью «Госуслуг» сделает процедуру внесудебного банкротства более доступной, рассчитывают в Минэкономразвития. Проверка поданных заявлений будет автоматической, портал госуслуг будет интегрирован с сервисами Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Мы надеемся, что предлагаемые изменения процедуры внесудебного банкротства сделают ее более удобной для граждан. Они получат новый инструментарий освобождения от непосильных долгов удаленным способом с помощью привычного для большинства интерфейса портала госуслуг», — сказал РБК замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, институт банкротства граждан имеет ярко выраженную социальную направленность: механизм предназначен для добросовестных граждан, попавших в трудную ситуацию. Чтобы этим механизмом не могли воспользоваться платежеспособные должники, которые просто не хотят отдавать долги, законом предусмотрено право кредиторов обратиться в арбитражный суд и инициировать процедуру судебного банкротства, напомнил Торосов.

«Доступная процедура банкротства физического лица является важнейшим элементом социальной поддержки тех, кто не рассчитал свои финансовые возможности или попал в трудную жизненную ситуацию. К сожалению, сейчас в России миллионы граждан стали закредитованными, и многие не могут выполнить свои обязательства по взятым кредитам в банках и микрофинансовых организациях», — прокомментировал инициативу Минэкономразвития председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Количество возвращенных заявлений о банкротстве постепенно снижается благодаря информированию населения, в том числе через портал госуслуг, говорит Торосов. Если в сентябре 2020 года доля возбужденных процедур в общем количестве обращений составляла 20,5%, то в марте этого года она возросла до 47,6%.

Как ранее писал РБК, с сентября по декабрь 2020 года наибольшее число обращений в МФЦ для внесудебного банкротства было в Санкт-Петербурге, Москве, Алтайском крае, Тюменской и Ленинградской областях. В декабре Объединенное кредитное бюро оценивало количество потенциальных заемщиков, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, в 2,9 млн человек. Их задолженность перед банками и МФО составляла 595 млрд руб.