Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 00:35 Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша» Общество, 00:27 Госдеп напомнил компаниям о санкциях за участие в «Северном потоке-2» Политика, 00:14 Мораторий сократил число корпоративных банкротств в России Экономика, 00:11 Актер Емельянов поделился воспоминаниями о Грачевском Общество, 00:02 В год пандемии в России произошел бум личных банкротств Финансы, 00:00 Названы регионы с самым высоким спросом россиян на банкротство без суда Финансы, 00:00 Bloomberg узнал сроки завершения строительства «Северного потока-2» Бизнес, 00:00 Как продлить новогоднее настроение РБК и Okko, 14 янв, 23:50 Верзилов сообщил о повторном задержании трех россиян в Южном Судане Общество, 14 янв, 23:44 «Умные» маски и робот-птенец: какие новинки показали на CES 2021 Технологии и медиа, 14 янв, 23:37  Алексей Миранчук впервые вошел в стартовый состав «Аталанты» Спорт, 14 янв, 23:27 РФПИ обсудил с Венесуэлой производство «Спутник V» в стране Общество, 14 янв, 23:25 Боксер Ковалев провалил тест на допинг за две недели до боя Спорт, 14 янв, 23:21
Финансы ,  
0 

Названы регионы с самым высоким спросом россиян на банкротство без суда

Петербург обошел Москву по числу заявлений граждан на внесудебное банкротство, которое заработало в России с сентября 2020 года. В топ-5 также вошли Алтайский край и Тюменская область
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В сентябре—декабре 2020 года россияне подали через многофункциональные центры (МФЦ) более 6,4 тыс. заявлений о банкротстве по новой процедуре, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК). Упрощенный механизм списания долгов, бесплатный и без судебных разбирательств, заработал в России 1 сентября прошлого года.

Самый большой интерес к новой процедуре зафиксирован в Санкт-Петербурге: за четыре месяца в МФЦ обратились более 500 должников, почти на треть больше, чем в Москве, сообщили РБК в «Федресурсе». Помимо столицы в пятерке регионов с наибольшим спросом на внесудебное банкротство оказались Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.

В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Финансы
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как работает упрощенное банкротство

Поправки в закон «О банкротстве» были приняты в 2020 году. Механизм упрощенного списания долгов обсуждался минимум с конца 2016 года, но на фоне пандемии и кризиса в России изменения в законодательство вносились в ускоренном режиме. Теперь гражданин может подать на банкротство во внесудебном порядке через МФЦ по месту жительства. Запуск процедуры возможен при соблюдении двух условий: долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для его погашения. Сотрудники МФЦ должны удостовериться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились без результата, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам. В этом случае процедура упрощенного банкротства запускается, и через шесть месяцев долги человека будут списаны, если кредиторы не предъявят новых претензий.

Сколько потенциальных банкротов смогли добиться списания долгов

По данным «Федресурса», в первый месяц действия нового механизма добиться запуска процедуры банкротства смогли чуть больше 20% желающих, а в декабре доля удовлетворенных заявок достигла 41,4%. За четыре месяца МФЦ одобрили 1,8 тыс. обращений, а 4,6 тыс. вернулись должникам.

«Граждане все больше разбираются в требованиях к должникам, в том числе благодаря разъяснительной работе МФЦ. В 2021 году доля возбуждений процедур к поданным заявлениям может составить 60–70%», — оценивает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Начать процедуру банкротства без суда смог лишь каждый пятый желающий
Финансы
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В увеличении числа заявок нет ничего необычного, считает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. «Ровно такая же ситуация была с судебным банкротством граждан: если в 2015 году (когда оно стартовало. — РБК) суды зарегистрировали около 9,5 тыс. дел, то в 2016 году уже 32 тыс., а в 2019 году — почти 59 тыс.», — напоминает он.

Хотя в некоторых регионах спрос на внесудебное списание долгов высокий, доля удовлетворенных обращений там незначительная. Например, в Санкт-Петербурге процедуру смогли начать лишь 3,8% желающих, а в Москве — 9,2%. Среди субъектов, где было подано больше 100 обращений, самый высокий уровень одобрения заявок зафиксирован в:

  • Челябинской области (81,7%),
  • Краснодарском крае (66,2%),
  • Оренбургской области (56,4%),
  • Омской области (45,1%),
  • Липецкой области (44,2%).

Где больше нужно внесудебное банкротство

Распределение по регионам пока не показательное, судить, где процедура больше востребована, еще нельзя, утверждает Юхнин. Он предполагает, что со временем лидерами по числу процедур упрощенного банкротства станут Москва и Московская область.

Столица в рейтинге именно внесудебных банкротств вряд ли будет занимать первое место, уверен эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев: «Москва среди всех регионов России наиболее густонаселенный и обеспеченный город, размер одобряемых кредитов гораздо больше. Соответственно, и количество тех, кто проходит по критериям процедуры внесудебного банкротства, как это ни парадоксально, здесь меньше. Долг в 50–500 тыс. руб. для большинства жителей Москвы вполне посилен». По словам Алексеева, спрос на упрощенное банкротство зависит в том числе от активности МФЦ, которые разъясняют гражданам тонкости процедуры, и уровня бедности в регионах.

«Чем беднее регион, тем больше нуждается население во внесудебной процедуре. Если смотреть на нуждаемость в процедуре с демографических параметров, то больше всего упрощенное банкротство необходимо пенсионерам, но для них оно пока, увы, закрыто. Поэтому основными потребителями процедуры являются безработные, то есть люди, которые в силу разных причин лишились регулярного дохода и не имеют никакой возможности обслуживать долговые обязательства. В эту же категорию можно включить «декретниц» и людей предпенсионного возраста, которые теряют работу, но пока не получают пенсии», — перечисляет Алексеев.

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

В декабре 2020 года средний по России уровень проблемной задолженности по потребительским кредитам составлял 14,7%, подсчитали для РБК в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Как минимум в семи регионах из топ-20 по числу заявок на внесудебное банкротство просрочка превышает среднероссийский уровень, например в Краснодарском крае — 18,7%, а на Алтае — 18,1%.

Воспользоваться упрощенной процедурой теоретически могут 2,9 млн россиян, оценило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Это заемщики с обязательствами на сумму от 50 до 500 тыс. руб., просроченными более чем на 90 дней. Задолженность таких потенциальных банкротов перед банками и МФО составляет 595 млрд руб.

Автор
Юлия Кошкина
банкротство МФЦ
Материалы по теме
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Финансы
Начать процедуру банкротства без суда смог лишь каждый пятый желающий
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter