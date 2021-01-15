Названы регионы с самым высоким спросом россиян на банкротство без суда

Сколько потенциальных банкротов смогли добиться списания долгов

По данным «Федресурса», в первый месяц действия нового механизма добиться запуска процедуры банкротства смогли чуть больше 20% желающих, а в декабре доля удовлетворенных заявок достигла 41,4%. За четыре месяца МФЦ одобрили 1,8 тыс. обращений, а 4,6 тыс. вернулись должникам.

«Граждане все больше разбираются в требованиях к должникам, в том числе благодаря разъяснительной работе МФЦ. В 2021 году доля возбуждений процедур к поданным заявлениям может составить 60–70%», — оценивает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

В увеличении числа заявок нет ничего необычного, считает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. «Ровно такая же ситуация была с судебным банкротством граждан: если в 2015 году (когда оно стартовало. — РБК) суды зарегистрировали около 9,5 тыс. дел, то в 2016 году уже 32 тыс., а в 2019 году — почти 59 тыс.», — напоминает он.

Хотя в некоторых регионах спрос на внесудебное списание долгов высокий, доля удовлетворенных обращений там незначительная. Например, в Санкт-Петербурге процедуру смогли начать лишь 3,8% желающих, а в Москве — 9,2%. Среди субъектов, где было подано больше 100 обращений, самый высокий уровень одобрения заявок зафиксирован в:

Челябинской области (81,7%),

Краснодарском крае (66,2%),

Оренбургской области (56,4%),

Омской области (45,1%),

Липецкой области (44,2%).

Где больше нужно внесудебное банкротство

Распределение по регионам пока не показательное, судить, где процедура больше востребована, еще нельзя, утверждает Юхнин. Он предполагает, что со временем лидерами по числу процедур упрощенного банкротства станут Москва и Московская область.

Столица в рейтинге именно внесудебных банкротств вряд ли будет занимать первое место, уверен эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев: «Москва среди всех регионов России наиболее густонаселенный и обеспеченный город, размер одобряемых кредитов гораздо больше. Соответственно, и количество тех, кто проходит по критериям процедуры внесудебного банкротства, как это ни парадоксально, здесь меньше. Долг в 50–500 тыс. руб. для большинства жителей Москвы вполне посилен». По словам Алексеева, спрос на упрощенное банкротство зависит в том числе от активности МФЦ, которые разъясняют гражданам тонкости процедуры, и уровня бедности в регионах.

«Чем беднее регион, тем больше нуждается население во внесудебной процедуре. Если смотреть на нуждаемость в процедуре с демографических параметров, то больше всего упрощенное банкротство необходимо пенсионерам, но для них оно пока, увы, закрыто. Поэтому основными потребителями процедуры являются безработные, то есть люди, которые в силу разных причин лишились регулярного дохода и не имеют никакой возможности обслуживать долговые обязательства. В эту же категорию можно включить «декретниц» и людей предпенсионного возраста, которые теряют работу, но пока не получают пенсии», — перечисляет Алексеев.

В декабре 2020 года средний по России уровень проблемной задолженности по потребительским кредитам составлял 14,7%, подсчитали для РБК в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Как минимум в семи регионах из топ-20 по числу заявок на внесудебное банкротство просрочка превышает среднероссийский уровень, например в Краснодарском крае — 18,7%, а на Алтае — 18,1%.

Воспользоваться упрощенной процедурой теоретически могут 2,9 млн россиян, оценило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Это заемщики с обязательствами на сумму от 50 до 500 тыс. руб., просроченными более чем на 90 дней. Задолженность таких потенциальных банкротов перед банками и МФО составляет 595 млрд руб.