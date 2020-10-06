Начать процедуру банкротства без суда смог лишь каждый пятый желающий

По закону гражданин может рассчитывать на банкротство во внесудебном порядке, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме того, должник не должен иметь имущества или средств на погашение обязательств — эту информацию МФЦ проверяет по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Там на потенциального банкрота не должно быть открыто исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов — им должен быть возвращен исполнительный лист, по которому проводилось взыскание средств.

Критерий о наличии оконченного исполнительного производства существенно ограничил доступ граждан к банкротству без суда, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. По его словам, сейчас возможность упрощенного списания долгов фактически поставлена в зависимость от действий кредиторов. «Для окончания исполнительного производства его сначала необходимо возбудить [по заявлению кредитора]», — поясняет Ефремов.

Значительная доля отказов в процедуре также означает, что МФЦ хорошо фильтруют заявителей, полагает Алексеев. Он напоминает, что многофункциональные центры до принятия поправок не работали с потенциальными банкротами. «Система МФЦ справилась на «отлично» с этим вызовом, раз они уже смогли не только отсортировать неподходящие процедуры и запустить те, где есть все основания», — считает эксперт ОНФ.

«Несмотря на высокий процент возврата заявлений, их общее количество [в первый месяц] говорит о своевременности появления внесудебной процедуры», — отмечает Ефремов. К концу года обращений в МФЦ по поводу списания долгов станет в разы больше, чем в сентябре, считает Юхнин: «Среднемесячные темпы роста количества судебных процедур в этом году — около 30% (от месяца к месяцу). Я думаю, для внесудебного банкротства такой прирост вполне реалистичен, и за сентябрь—декабрь мы увидим порядка 12–15 тыс. обращений». По словам эксперта, к этому времени должен произойти «банальный обмен знаниями между гражданами».

Как начиналось банкротство через суды Возможность обанкротиться через суд появилась у россиян с 1 октября 2015 года. За 13 месяцев действия закона было подано около 34 тыс. заявлений о банкротстве, суды успели принять решения по 55,9% дел, но лишь 1009 человек за это время смогли списать свои долги, писали «Ведомости». В первый год действия закона избавиться от обязательств, а не реструктурировать их смогли меньше 3% заявителей.

Сколько потенциальных банкротов в России

Подать на списание долгов в упрощенном порядке могут около 4 млн россиян, оценивала ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это должники, которые имеют просроченные обязательства на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Сколько таких заемщиков не имеют имущества, неизвестно.

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 октября в России насчитывалось 1,16 млн «потенциальных банкротов» через судебную процедуру. К этой группе относятся заемщики с долгами от 500 тыс. руб., по которым просрочены платежи более чем на 90 дней. Именно они могут подать заявление о личном банкротстве в суд. С марта, когда в России началась пандемия коронавируса, число «потенциальных банкротов» выросло на 78 тыс. человек, или 7,2%, оценили в НБКИ по просьбе РБК.

После перерыва во время весеннего пика пандемии рассмотрение банкротных дел в судах активизировалось. По данным «Федресурса», в сентябре финансово несостоятельными были признаны 12,2 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, — это рекорд с момента возникновения нормы в 2015 году. Всего за девять месяцев 2020 года банкротами стали свыше 77 тыс. россиян, на 64,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять лет существования института банкротства физлиц через процедуру прошли 240,3 тыс. граждан.

Внесудебная процедура банкротства вряд ли снизит интерес к списанию долгов по классической схеме, считает Алексеев: «Людям с любым доходом (даже с пенсией) внесудебная процедура, как говорится, не светит, а привычная процедура банкротства может быть доступна. Так что речь идет о том, что в будущем мы увидим всплеск банкротств и люди будут выбирать один из форматов, который подходит им, исходя из специфики».

Судебная и упрощенная процедуры ориентированы на разные группы должников, соглашается Юхнин. Но списание обязательств через МФЦ может «набирать обороты быстрее». «Звание банкрота граждан уже не пугает, а отталкивало от списания долгов только сложность и стоимость процедуры классического банкротства», — утверждает собеседник РБК.