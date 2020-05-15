В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ также считают, что у должника должна быть возможность обратиться к механизму внесудебного банкротства на более ранней стадии. По мнению регулятора, можно создать институт медиации на финансовом рынке (процесс урегулирования с участием третьей стороны) для реструктуризации долгов без доведения граждан до банкротства.

РБК направил запросы в правительство, Минэкономразвития и крупнейшие банки.

Как менялась концепция упрощенного банкротства Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества. Более того, 65–75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства физических лиц. В Федресурсе ранее оценивали стоимость простой процедуры банкротства, не осложненной оспариванием сделок, в среднем в 70–75 тыс. руб. В принятом в первом чтении варианте депутаты предлагали следующую схему: если долги гражданина составляют от 50 тыс. до 500 тыс. руб., заемщик находится в дефолте и не имеет денег и имущества (за исключением единственного жилья), а также соблюдает ряд условий, для него появляется возможность обратиться с заявлением о бесплатном внесудебном банкротстве, в ходе которого долг будет списан. Вскоре принятый законопроект раскритиковали в Ассоциации банков России (АБР): предложенная концепция внесудебного банкротства содержит высокий риск нарушения интересов кредиторов и создает высокие риски мошенничества со стороны недобросовестных должников. В документе не предусмотрены последствия для тех, кто незаконно обратится за внесудебным банкротством, добавляли в АБР. Опасения банков связаны и с тем, что в кризис увеличится объем теневого рынка труда, объясняет юрист банка из топ-15. «Банковский должник, потеряв работу, будет стараться найти хоть какой-то источник доходов на жизнь. И, скорее всего, он быстрее и проще устроится на такое место, где работодатель платит зарплату в конвертах», — рассуждает он. В этой ситуации банк, даже получив доступ к налоговым декларациям своего должника, не сможет проверить реальные доходы клиента. В апреле к законопроекту дважды предлагались поправки, в последней версии документа изменился порог для обращения за внесудебным банкротством: он сузился до 200–500 тыс. руб. Кроме того, при наличии кредита заемщик должен был сделать не менее девяти платежей по его обслуживанию. Появились и другие требования к претенденту: не участвовать в обычном банкротстве и не являться индивидуальным предпринимателем, а также соответствовать хотя бы одному из перечисленных условий — зарегистрироваться в качестве безработного, иметь доход на каждого члена семьи в размере менее прожиточного минимума, пройти исполнительное производство. Подавать заявления на внесудебное банкротство депутаты предлагают через нотариуса, арбитражного управляющего или МФЦ. После этих поправок концепцию начали критиковать уже в Минэкономразвития: «После того как мы все эти с вами поправки включили, в том числе ГПУ (Государственно-правовое управление президента) и банков, то сейчас получается, процедура очень сильно сокращает воронку людей, которые смогут пройти через банкротство физлиц», — говорил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. В итоге ведомства взяли перерыв на подготовку новых изменений.

Чего добиваются банки

Инициатива Центрального банка направлена на увеличение уровня контроля со стороны кредитных организаций над рисками, связанными со злоупотреблениями упрощенной процедурой банкротства, отмечает партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

«Сама по себе идея упрощенного внесудебного банкротства, на наш взгляд, разумна и обоснованна. Она позволяет добросовестным малоимущим гражданам освободиться от чрезмерных обязательств и снижает издержки кредиторов по списанию безнадежной задолженности», — отмечает вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев. У кредиторов должна быть возможность проверить, действительно ли должник соответствует критериям внесудебного банкротства, продолжает банкир, в первую очередь это касается подтверждения имущественного статуса должника.

В Сбербанке считают, что стоит сохранить право любого кредитора инициировать обычную процедуру банкротства, если такой кредитор готов ее финансировать. «Это необходимо, если у кредитора есть сомнения в добросовестности гражданина или есть сведения о его имуществе. В случае такого заявления для гражданина-должника ничего не меняется — ему по-прежнему не придется за нее платить, а сроки процедуры увеличатся незначительно», — говорит Дегтярев.

Нужно дать кредиторам реальную возможность подтверждать имущественное положение должника и обоснованность его заявления, а также переходить от внесудебного к судебному банкротству, говорит руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков. «Это связано с тем, что процедура внесудебного банкротства в текущей редакции не предполагает какие-либо проверочные механизмы», — объясняет он. Документа об окончании исполнительного производства недостаточно, если он не привязан к конкретным долгам и не выдан относительно недавно по срокам.

Ключевым аспектом для кредиторов в подобных процессах является право удостовериться в истинном положении вещей и динамике выбытия активов должника за трехлетний период, предшествующий банкротству, сообщили в пресс-службе МКБ.

Кто пострадает

Все интересы банков в последних поправках учтены, и для банков каких-то негативных последствий быть не может, считает адвокат Forward Legal Александр Филатов. «На самом деле сильнее всего пострадают от этого законопроекта арбитражные управляющие и нотариусы, на которых взваливают социальную нагрузку, за которую они почти ничего получать не будут. Вознаграждение арбитражного управляющего за сопровождение упрощенного банкротства будет составлять 3 тыс. руб. Последняя версия законопроекта также предполагает, что арбитражный управляющий не сможет отказаться сопровождать банкротство», — указывает Филатов.

Поправками в законопроект предусмотрено, что основные издержки несет Фонд поддержки внесудебного банкротства, формируемый на средства саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих. «Если такое внесудебное банкротство завершается с минимальными временными и иными расходами, это благо для управляющего, но при этом для кредиторов — существенные риски», — замечает Иккерт.

«На мой взгляд, определение «упрощенная» не отвечает характеру процедуры внесудебного банкротства, поскольку она ничем не проще стандартной и разгружает только суды, а уж никак не кредиторов, управляющего и самого должника», — скептичен Иккерт. Исполнительное производство — это не быстрая история, говорит Филатов: «Пока физическое лицо ее пройдет, с учетом нерасторопности приставов может пройти достаточно много времени».