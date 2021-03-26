Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

К началу 2021 года показатель вырос до 11,7%, обновив исторический максимум, следует из данных Банка России. В ЦБ ситуацию считают «достаточно устойчивой», но хотят получить право на запрет выдавать некоторые виды кредитов

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На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. Показатель, который отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения, на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ. Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п.

К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.

Усиление закредитованности населения не удивительно, отметила Данилова: «Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года, но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году».

Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает «среднюю температуру по больнице», а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).

Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов были одобрены клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд были выданы заемщикам с ПДН выше 90%. В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% — на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.