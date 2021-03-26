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Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

К началу 2021 года показатель вырос до 11,7%, обновив исторический максимум, следует из данных Банка России. В ЦБ ситуацию считают «достаточно устойчивой», но хотят получить право на запрет выдавать некоторые виды кредитов
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. Показатель, который отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения, на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ. Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п.

К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.

Усиление закредитованности населения не удивительно, отметила Данилова: «Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года, но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году».

Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает «среднюю температуру по больнице», а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).

Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов были одобрены клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд были выданы заемщикам с ПДН выше 90%. В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% — на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.

Похожая картина наблюдалась в ипотеке: доля выдач кредитов с высоким ПДН была относительно стабильной, но одобрение ссуд на основе собственных моделей банков заметно выросло в четвертом квартале. Тем не менее в целом в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков, говорится в материалах Банка России.

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума
Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

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В ЦБ не дали прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году, однако там считают целесообразным применять новый вид ограничений в сфере кредитования. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.

«Планируется ограничивать долю рискованных кредитов, например с высоким ПДН. Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков так или иначе возрастут расходы на резервы, и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования. Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты», — пояснила Данилова.

Как реструктуризация кредитов в пандемию отразилась на заемщиках и банках

По оценкам ЦБ, на 29 января кредитные организации реструктурировали 4,5% выданных ранее ипотечных кредитов и 6% портфеля необеспеченных ссуд. На 24 февраля банки одобрили пересмотр условий по долгам физлиц на 895 млрд руб., следует из статистики регулятора (*.pdf). Как отметила Данилова, существенная часть таких кредитов по окончании «каникул» сохранили свое качество. Темпы реструктуризации замедлились, но банкам в 2021 году предстоит досоздать резервы для покрытия потери по кредитам, добавила она.

В апреле 2020 года Банк России позволил банкам распустить буфер на 126 млрд руб., сформированный по ипотечным кредитам. По словам Даниловой, этой суммы достаточно для покрытия новой просрочки. В сентябре прошлого года ЦБ также одобрил роспуск буфера по необеспеченным кредитам на 168 млрд руб. Как следует из презентации ЦБ, этих средств не хватило на покрытие проблемных долгов. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже анонсировала высвобождение дополнительного капитала, чтобы абсорбировать потери банков. Решение о конкретной сумме будет озвучено в мае, уточнила Данилова.

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
банки кредитование
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Финансы
Число россиян с кредитами сократилось из-за пандемии
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