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Финансы ,  
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Руководитель брокера «Открытия» уйдет с должности после сделки с ВТБ

Юрий Маслов, возглавлявший «Открытие Инвестиции» чуть меньше двух лет, уходит с этой должности, узнал РБК. Перестановки происходят после присоединения группы «Открытие» к ВТБ, у которого уже есть свой брокерский бизнес
Юрий Маслов
Юрий Маслов (Фото: open-broker.ru)

Генеральный директор брокера «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов покидает свой пост, рассказали РБК два источника, близких к компании. Исполняющим обязанности главы компании будет Антон Кудрявцев, который ранее был первым заместителем Маслова.

Исполнять функции генерального директора Кудрявцев будет временно, до тех пор пока руководство ВТБ (в 2022 году банк стал собственником группы «Открытие») не подберет новую кандидатуру, говорит один из источников. Кудрявцев уже был исполняющим обязанности генерального директора «Открытие Инвестиции» с февраля по апрель 2021 года, после того как пост руководителя компании покинул Владимир Крекотень (сейчас он возглавляет «Ингосстрах Инвестиции»).

РБК направил запрос в «Открытие Инвестиции», «Открытие» и ВТБ.

Количество клиентов «Открытие Инвестиций» по итогам первого полугодия 2022 года составляло порядка 450 тыс., следует из данных самой компании. Объем операций компании по итогам 2021 года превысил 13,7 трлн руб., совокупные активы оценивались в 120 млрд руб. За 2022 год компания эти данные не раскрывала.

Сделка по продаже «Открытия» ВТБ начала готовиться вскоре после начала кризиса и была закрыта в конце 2022 года. ВТБ стал собственником не только банка, но и всех входящих в его контур компаний (брокера, управляющей и страховой компании, НПФ). Сумма сделки составила 340 млрд руб.: 233 млрд руб. подлежали оплате денежными средствами, еще 107 млрд руб. — облигациями федерального займа с баланса ВТБ. У ВТБ, который, как и «Открытие», находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании, уже есть собственный брокерский бизнес.

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Маслов работал в «Открытие Инвестициях» с апреля 2021 года. До этого он на протяжении трех лет был гендиректором «ВТБ Капитал Брокер».

Свой пост уже покинул председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов — вместо него главой группы стал Михаил Алексеев, который с 2008 по 2020 год возглавлял Юникредит Банк, а затем занимал пост замглавы ЦБ, где курировал департамент наличного денежного обращения и возглавлял Фонд консолидации банковского сектора, занимающийся санацией. Вслед за Задорновым правление банка покинули еще шесть топ-менеджеров — Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.

Перестановки ожидаются и в других компаниях группы «Открытие». Должность генерального директора НПФ «Открытие» вместо Михаила Моторина займет председатель правления Севергазбанка Максим Филатов, сообщила в понедельник, 30 января, пресс-служба фонда. Его кандидатура направлена для согласования в Банк России. С 31 января Филатов приступит к своим обязанностям в статусе временно исполняющего обязанности генерального директора НПФ.

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Маргарита Мордовина
ВТБ брокер увольнение
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