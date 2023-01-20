«Интеррос» опроверг назначение Задорнова главой Росбанка

О том, что Задорнов может возглавить Росбанк, сообщало Frank Media со ссылкой на источники. 1 января Задорнов покинул пост председателя правления «Открытия»

Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация о назначении экс-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова главой Росбанка не соответствует действительности, заявили РБК в банке. Информацию также опровергли в «Интерросе» (владеет около 45% акций Росбанка).

Ранее о возможном назначении Задорнова председателем правления сообщило издание Frank Media со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

1 января 2023 года Задорнов покинул пост председателя правления «Открытия». В конце декабря ВТБ купил банк за 340 млрд руб. Новым главой после ухода Задорнова стал Михаил Алексеев.

В интервью РБК в конце декабря Задорнов говорил, что его контракт с банком истекал 31 декабря. «По крайней мере до закрытия сделки я должен вести работу в «Открытии». Мы должны закончить год», — отмечал он, говоря о дальнейших планах. На вопрос, поступают ли ему предложения о новой работе и звали ли его, например, в Счетную палату, Задорнов ответил отрицательно. «В Счетную палату меня никто не звал. Занимаюсь тем, о чем сейчас сказал. А дальше будет видно», — уточнял он.

Глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин весной приобрел Росбанк у ушедшей из России французской группы Societe Generale (сейчас основной акционер банка — благотворительный фонд Владимира Потанина с долей 47,5%, еще 45% — у «Интерроса»). В конце декабря Потанин, а также «Интеррос» и Росбанк попали под санкции США. С лета 2022 года бизнесмен находится под санкциями Великобритании как контролирующий собственник Росбанка.

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