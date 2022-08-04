Брокер «Открытия» пожаловался в Минфин США на Credit Suisse

«Открытие Инвестиции» обратилось в санкционное подразделение Минфина США и к швейцарскому регулятору. Жалоба связана с отказом Сredit Suisse исполнять поручения на переведение клиентских активов в НРД

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«Открытие Инвестиции» обратилось в санкционное подразделение Минфина США с жалобой на швейцарский банк Credit Suisse. Она касается перевода ценных бумаг, рассказал на встрече с инвесторами генеральный директор «Открытие Инвестиций» Юрий Маслов, передает корреспондент РБК.

После введения санкций против крупных российских госбанков из-за начала спецоперации на Украине Минфин США выпустил генеральную лицензию № 11 (.pdf), которую готовило его санкционное управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Она позволяла проводить операции с этими банками, необходимые для прекращения отношений.

«Credit Suisse, очевидно, нарушал условия лицензии 11-й и не исполнил наши поручения, которые были поданы в срок, на перевод части активов — европейские в основном бумаги — в НРД», — отмечает Маслов. По его мнению, швейцарский банк намеренно затянул исполнение поручений, опасаясь вторичных санкций, и избегал взаимодействия с российским брокером.

В ответ на действия Credit Suisse «Открытие Инвестиции» подали несколько обращений в OFAC. Первое обращение касалось необходимости продления действия лицензии, второе — непосредственно действий швейцарского банка. «Наняли юристов, они нам написали обращение в OFAC, и оно было подано пару недель назад. И где-то месяц-полтора назад мы подали обращение швейцарскому регулятору, потому что Credit Suisse в первую очередь подчиняется швейцарскому регулятору. Они месяц смотрели и вернули нам со словами «в OFAC сходите, и посмотрим, что они скажут». Уровень боязни вторичных санкций такой, что регулятор Швейцарии не может принять решение, не получив решение OFAC», — рассказал Маслов.

24 февраля банк «Открытие» и входящие в его контур компании вместе с рядом других российских банков попали под блокирующие санкции США, также ограничения ввели Евросоюз и Канада. В результате клиенты «Открытия Инвестиций» (банковский брокер) лишились возможности проводить операции с иностранными ценными бумагами.

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Чтобы избежать блокировки иностранных активов клиентов, «Открытие Инвестиции» приняло решение о переводе портфелей в воронежскую компанию «Инвестиционная палата». Как пояснил на встрече с клиентами Маслов, «Открытие Инвестиции» помогает «Инвестиционной палате» настраивать клиентский сервис и решать задачи клиентов, но компания не входит в контур «Открытия».