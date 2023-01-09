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Банк «Открытие» возглавил экс-заместитель Набиуллиной

Экс-заместитель Набиуллиной Михаил Алексеев стал предправления «Открытия»

Наблюдательный совет банка «Открытие» назначил Михаила Алексеева президентом-председателем правления. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

«Решением наблюдательного совета банка «Открытие» на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев. Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года», — говорится в заявлении банка.

В обращении к коллективу Алексеев сказал, что «в новом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными».

22 декабря Банк России объявил о решении продать «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. По сделке 233 млрд руб. оплачены денежными средствами, еще 107 млрд — облигациями федерального займа. 27 декабря ВТБ выполнил обязательства по покупке «Открытия». После сообщения о сделке акции ВТБ выросли примерно на 5%.

Ранее пост председателя правления банка занимал Михаил Задорнов, он покинул его 1 января 2023 года. 22 декабря в пресс-службе ВТБ анонсировали пост займет Алексеев.

Алексеев с 2008 по 2020 год возглавлял Юникредит Банк, затем занимал пост замглавы ЦБ, где курировал департамент наличного денежного обращения и возглавлял Фонд консолидации банковского сектора, занимающийся санацией.

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Теги
банк Открытие Михаил Алексеев Михаил Задорнов ВТБ
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