НСПК начал обсуждать с Кубой выпуск карт «Мир» местными банками

НСПК обсуждает с Кубой возможность эмиссии карт «Мир» в стране. Сейчас эти карты кроме России выпускаются в Армении, Казахстане и Белоруссии. На Кубе карты «Мир» российских банков заработали в 2023 году

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Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») начала обсуждать с Кубой возможность эмиссии карт российской платежной системы местными банками. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал действующий глава НСПК Владимир Комлев (он покинет свой пост с 2024 года).

«Мы общались с кубинскими коллегами, обсуждая возможность начала эмиссии карт «Мир» на Кубе. У них есть платежная система RED S. A. Там технологии немножко пока не те. Но мы точно так же готовы с ними поделиться своими стандартами, форматами, системами для того, чтобы они могли выпускать тоже чиповые карты», — сказал Комлев. Он уточнил, что такими картами кубинцы смогут расплачиваться в том числе приезжая в Россию.

В начале декабря 2023 года НСПК объявила о том, что кубинские банки начали принимать к оплате карты «Мир», выпущенные российскими кредитными организациями. В марте 2023 года карты «Мир» заработали в кубинских банкоматах для снятия с них наличных. Тогда Комлев уточнял, что на первом этапе возможность расплатиться «Миром» появилась в наиболее популярных у российских туристов местах, например в Гаване и на Варадеро, география использования карт будет расширяться постепенно. Сейчас, по словам Комлева, карты «Мир» принимаются и в POS-терминалах, и в банкоматах по всей стране.

Всего карты «Мир» работают в десяти странах, среди которых Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла и т.д. При этом карты «Мир» уже выпускают некоторые банки Казахстана, Армении и Белоруссии. Например, во всех трех странах «Мир» эмитируют «дочки» российского ВТБ. Карты могут выпускаться как самостоятельно, так и в формате кобрендинга с местной платежной системой.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а иностранными — в России. Чтобы решить проблему, летом 2023 года был принят закон, разрешающий российским банкам проводить идентификацию иностранных клиентов в зарубежных банках-партнерах, чтобы они могли удаленно открыть счет, а уже по прилете в Россию оформить карту «Мир». В настоящее время об использовании этой схемы не сообщил ни один крупный банк. В начале декабря «дочка» «Сбера», сервис «ЮMoney», начала дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранцев, однако она делает это самостоятельно, без банков-партнеров за границей.

Карты «Мир» являются одним из альтернативных вариантов для совершения безналичных операций за границей, хотя география ее приема сильно ограничена. Не все банки и не все торговые точки работают с «Миром» даже в стране присутствия платежной системы. Для решения этой проблемы в 2023 году появились специальные финтех-сервисы, например, в Турции, для приема к оплате российских карт. Также некоторые российские банки задумались об установке своих POS-терминалов в популярных у российских туристов странах, чтобы принимать «Мир».