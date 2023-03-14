Банки Кубы начали принимать карты «Мир»

Банки на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир», передают ТАСС и «РИА Новости».

Карты российской платежной системы пока принимают только банки в столице страны, Гаване, отмечает ТАСС. На табло городских банкоматов, по его данным, стала отображаться эмблема платежной системы, желающие могут снять наличные с карты российского банка. Средства банкомат выдаст в кубинских песо по курсу 1 рубль за полтора песо. Также потребуется оплатить комиссию за проведение операции.

Использовать карту «Мир» в ресторанах и магазинах по-прежнему невозможно, отмечает агентство.

В июле 2022 года советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона сообщал Ассоциации туроператоров России (АТОР), что песо уже можно снять в кубинских банкоматов с российских карт «Мир». Однако посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья и занимавшая тогда пост главы Ростуризма Зарина Догузова опровергли эту информацию.

В начале марта посол России на Кубе Андрей Гуськов сообщил «РИА Новости», что подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир» близка к завершению. Он допустил, что это будет способствовать притоку российских туристов в страну.

После ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, а карты заграничных кредитных организаций — в России.

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Список всех стран и банков, которые принимают карты «Мир», раньше был опубликован на сайте НСПК, но после того, как Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой, информацию удалили.