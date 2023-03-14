Банки Кубы начали принимать карты «Мир»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
ЦНИИмаш сообщил о пяти случаях предотвращения столкновений объектов с МКС Технологии и медиа, 03:49
Трамп обвинил своего бывшего вице-президента в штурме Капитолия США Политика, 03:29
В Сербии потребовали отставки министра за призыв к санкциям против России Политика, 03:15
ВОЗ предрекла завершение пандемии COVID в 2023 году и назвала ее «уроки» Общество, 03:03
Банки Кубы начали принимать карты «Мир» Финансы, 02:46
WP узнала о пессимизме властей Украины и ВСУ Политика, 02:12
Новым главой бундесвера в ФРГ станет «генерал-корона» Политика, 02:12
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Трамп назвал сильнейшего конкурента-республиканца на выборах президента Политика, 01:34
Spiegel узнал нахождение судна подозреваемых во взрывах на Nord Stream Политика, 01:27
Не платившего за обеды начальника управления МВД осудили за взятки Общество, 01:00
Британский корабль сопроводил фрегат и танкер России в Ла-Манше Политика, 00:52
На Украине сообщили о протоколе губернатору из-за пьяной езды со Слоном Общество, 00:32
Сборная России сыграет в чемпионате Азии. Зачем это нужно Спорт, 00:00
Экспорт российских товаров в 2022 году установил рекорд Экономика, 00:00
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Банки Кубы начали принимать карты «Мир»

Банки Кубы начали принимать карты российской платежной системы "Мир"

Банки на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир», передают ТАСС и «РИА Новости».

Карты российской платежной системы пока принимают только банки в столице страны, Гаване, отмечает ТАСС. На табло городских банкоматов, по его данным, стала отображаться эмблема платежной системы, желающие могут снять наличные с карты российского банка. Средства банкомат выдаст в кубинских песо по курсу 1 рубль за полтора песо. Также потребуется оплатить комиссию за проведение операции.

Использовать карту «Мир» в ресторанах и магазинах по-прежнему невозможно, отмечает агентство.

В июле 2022 года советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона сообщал Ассоциации туроператоров России (АТОР), что песо уже можно снять в кубинских банкоматов с российских карт «Мир». Однако посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья и занимавшая тогда пост главы Ростуризма Зарина Догузова опровергли эту информацию.

В начале марта посол России на Кубе Андрей Гуськов сообщил «РИА Новости», что подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир» близка к завершению. Он допустил, что это будет способствовать притоку российских туристов в страну.

После ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, а карты заграничных кредитных организаций — в России.

Читайте на РБК Pro
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Список всех стран и банков, которые принимают карты «Мир», раньше был опубликован на сайте НСПК, но после того, как Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой, информацию удалили.

Теги
Куба Банки платежная система "Мир"
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Посол сообщил о скором запуске платежной системы «Мир» на Кубе
Финансы
Система «Мир» запустит переводы по картам для бизнеса
Финансы
Новак сообщил о процессе интеграции нацбанком Венесуэлы карт «Мир»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter