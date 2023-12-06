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Финансы ,  
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«Дочка» «Сбера» начала удаленно открывать карты для иностранцев

«Дочка» Сбербанка «ЮMoney» начала открывать карты иностранным туристам
Принадлежащий «Сберу» сервис «ЮMoney» начал выпускать карты для иностранцев. Они могут открыть виртуальную карту удаленно, зарегистрировавшись в сервисе, а пластик получить в аэропорту Шереметьево
Фото: Gumbariya / Shutterstock
Фото: Gumbariya / Shutterstock

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» (банку принадлежит 100% компании) начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранцев. Об этом РБК рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на Дне инвестора.

По словам Царева, иностранцы могут оформить карту у себя дома: для этого нужно скачать приложение «ЮMoney» для Android, зарегистрироваться, выпустить виртуальную карту и пройти полную идентификацию. По прилету в Россию турист может получить пластиковую карту либо продолжить использовать только виртуальную форму, так как покупки можно оплачивать с помощью NFC или по QR-коду.

«Иностранные туристы могут получить моментальную банковскую карту платежной системы «Мир» в аэропорту Шереметьево прямо в зоне прилета. Такую услугу предоставляет финтех-компания ЮMoney — дочерняя компания и партнер «Сбера». Карта выдается и обслуживается бесплатно. Это происходит быстро и просто. Сначала сотрудники ЮMоney предлагают открыть кошелек — пройти бесплатную онлайн-регистрацию на сайте или в приложении ЮMoney. После этого можно получить карту «Мир», активировать ее и сразу же начать ею пользоваться, пополнив средства в банкомате «Сбера», — сказал Царев.

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Карта иностранного туриста изначально создавалась Сбербанком для туристов из Китая. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), за последний год турпоток из этой страны в Россию утроился, но уже после старта проекта карту получили гости из Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана и других стран, пояснил Царев.

О том, что Сбербанк работает над возможностью выпуска карт для иностранцев, в начале сентября сообщил первый зампред Александр Ведяхин. Однако «Сбер» решил выпускать эти карты самостоятельно без использования схемы с иностранными посредниками, которую предложили власти.

Летом 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому российские банки могут удаленно открывать счета и карты иностранным компаниям и гражданам. Для этого российская кредитная организация должна заключить договор с иностранным банком или иной финансовой организацией и делегировать функцию по проверке личности клиента либо его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту. Перечень стран, с банками которых российские кредитные организации могут заключать партнерские договоры, в октябре утвердило правительство России. Всего в списке 25 государств, среди которых Азербайджан, Бразилия, Египет, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и другие. Финансовые организации этих стран также смогут проводить идентификацию граждан и компаний для осуществления операций на российском финансовом рынке.

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Фото:Артем Соболев / news.ru / Global Look Press

Весной 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными кредитными организациями — в России. Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что из-за ухода Visa и Mastercard иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических и деловых целях, а также для медицинского обслуживания, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.

Кому нужны российские карты

Карты российских банков могут быть востребованы как минимум несколькими категориями иностранных клиентов: трудовыми мигрантами, туристами, а также иностранцами, приезжающими на длительный срок, которым требуется большее количество средств, чем разрешено нормами провоза наличности, перечисляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, спектр бенефициаров такой карты широкий. Выгодополучателями могут стать трудовые мигранты из Средней Азии и их семьи — для этой категории клиентов банков данный механизм открывает возможность облегчить процесс отправки денежных средств родным и близким, с минимальными рисками утраты денежных средств в том числе и в результате уплаты комиссии при осуществлении трансграничных переводов, поскольку формально денежные средства переводятся между счетами внутри страны, хотя и тратятся за рубежом.

Также такие карты могут быть востребованы у россиян, которые проживают за границей, говорит юрист: «Если гражданин постоянно проживает за пределами страны, но при этом получает доходы в России и/или у него есть финансовые обязательства в Российской Федерации, то для открытия счета в российском банке или выпуска банковской карты у него больше нет необходимости нести расходы на перелеты туда и обратно, что на сегодняшний день, с учетом отсутствия прямых рейсов из целого ряда стран, действительно является исключительно затратным мероприятием».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Федюкин напомнил, что, согласно антиотмывочному законодательству, иностранный гражданин мог и может прийти в банк и открыть в нем счет, в том числе вклад, получить банковскую карту и пользоваться ей как ему угодно. Новизна сервиса заключается в удаленном оформлении.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Сбербанк платежные карты Visa MasterCard

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