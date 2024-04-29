FT назвала размер уплаченных налогов оставшимися в России банками из ЕС

FT: европейские банки уплатили в России более €800 млн налогов в 2023 году

Крупнейшие европейские банки, оставшиеся в России, уплатили в 2023 году в четыре раза больше налогов, чем до начала военных действий на Украине, — более €800 млн. Больше половины отчислений приходится на Raiffeisen Bank

Крупнейшие европейские банки, оставшиеся в России, уплатили в 2023 году более €800 млн налогов в российский бюджет, что в четыре раза больше, чем до начала военных действий на Украине, пишет Financial Times.

Речь идет о Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Они отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд за прошлый год — втрое больше, чем в 2021-м.

По подсчетам FT, скачок прибыльности привел к тому, что европейские банки перечислили в российский бюджет около €800 млн по сравнению с €200 млн в 2021 году. Больше половины отчислений приходится на австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International. С 2021 по 2023 год прибыль RBI в России выросла более чем втрое, до €1,8 млрд.

В апреле FT писала, что RBI, еще в марте 2022 года объявившая о своем намерении свернуть бизнес в России, с декабря 2023-го разместила объявления о поиске 2,4 тыс. сотрудников для своего российского подразделения, включая почти 1500 вакансий менеджеров по продажам и по обслуживанию клиентов.

Весной прошлого года RBI обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Однако этот процесс до сих пор откладывался. Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На него приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала FT. В марте этого года Минфин США предупредил, что RBI рискует «быть отрезанной от финансовой системы США», если продолжит обслуживать торговые сделки, связанные с российским ВПК. Reuters в апреле сообщал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может предписать Raiffeisen и UniCredit ускорить сокращение бизнеса в России, в том числе сократить возможность переводов за рубеж.

В Deutsche Bank, OTP и Commerzbank заявили, что значительно сократили свое присутствие в России, пишет издание. Intesa сообщила, что близка к тому, чтобы уйти из России, но еще не продала свой российский бизнес. UniCredit отказался от комментариев.