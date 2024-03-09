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Война санкций ,  
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США пригрозили Raiffeisen санкциями за связи с Россией

США пригрозили австрийскому Raiffeisen Bank санкциями за связи с Россией
Сюжет
Война санкций
Визит посланника американского Минфина в Вену издание EUOberver называет прямой угрозой Вашингтона для Raiffeisen Bank, продолжающего работу в России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России, сообщает EUOberver со ссылкой на документ Минфина США.

Министерство финансов США предупредило, что Raiffeisen Bank International (RBI), рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если тот продолжит обслуживать торговые сделки, связанные с российским ВПК. 7 марта с целью уведомить власти Австрии и руководство банка о позиции США Вену посетила высокопоставленная сотрудница Казначейства США Анна Моррис.

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Фото:Tatyana Makeyeva / Reuters

В RBI заявили EUobserver, что «принципиально не комментируют публично дискуссии с представителями власти».

Издание напомнило, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) включило RBI в свой список международных «спонсоров войны». Представитель австрийского банка на фоне визита представителя Минфина США заявил что «RBI хотел бы продолжить диалог с НАПК, чтобы гарантировать его исключение из этого списка».

Российские власти называют вводимые Западом санкции незаконными, нелегитимными, неэффективными и требуют их отменить.

В марте 2022 года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. До тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса, заявил генеральный директор Иоханн Штробль. Однако банк все еще продолжает работать в России. Уйти с российского рынка гораздо труднее, чем это можно представить, говорил в сентябре в интервью газете Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

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Российская дочка австрийского банка, Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На нее приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, утверждала Financial Times. 

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Raiffeisen секторальные санкции иностранные банки
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