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Война санкций ,  
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FT узнала о поиске Raiffeisen сотрудников для подразделения в России

FT: Raiffeisen опубликовала более 2000 вакансий для подразделения в России
Сюжет
Война санкций
Raiffeisen Bank International с декабря 2023 года опубликовала объявления о поиске 2,4 тыс. сотрудников для российского подразделения, из них почти 1500 вакансий менеджеров по продажам и по обслуживанию клиентов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) с декабря 2023 года разместила объявления о поиске 2,4 тыс. сотрудников для своего российского подразделения, пишет The Financial Times. Из них почти 1500 вакансий менеджеров по продажам и по обслуживанию клиентов.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, материнская структура российского Райффайзенбанка — Raiffeisen Bank International — объявила о намерении свернуть бизнес в России. Весной прошлого года группа обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Однако этот процесс до сих пор откладывался.

Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На него приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала FT.

В марте этого года Минфин США предупредил, что RBI рискует «быть отрезанной от финансовой системы США», если продолжит обслуживать торговые сделки, связанные с российским ВПК.

В одном из объявлений о поиске сотрудников для отдела по работе со средним бизнесом говорится, что их «ключевые цели — многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов». Raiffeisen также ищет «менеджера, который будет привлекать клиентов», для отдела по работе с малым бизнесом. Еще одно объявление касается работы с зарплатными проектами.

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После обращения FT в RBI за комментариями группа заявила, что ее глава Йоханн Штробль поручил провести немедленное расследование. В отчете, предоставленном Штроблю российским подразделением, сообщалось, что вакансии были опубликованы с учетом концепции развития банка, которая по ошибке не обновлялась с начала военных действий на Украине. В Raiffeisen сказали, что «продолжают работу над потенциальной сделкой (по продаже или spin-off), которая приведет к деконсолидации активов Raiffeisenbank в России». Там также подчеркнули, что объявления «не отражают мер, принятых RBI для сокращения своего российского бизнеса, и не соответствуют будущим планам насчет российского бизнеса». Высокопоставленный источник в австрийской группе рассказал изданию, что объявления о вакансиях были «крайне неудобными», их потребовали срочно удалить и переписать.

По состоянию на декабрь 2023 года в российском подразделении RBI работали 9942 сотрудников — на 6,6% больше, чем в начале 2022 года. В банке FT пояснили, что вынуждены удерживать сотрудников, в первую очередь в отделе продаж, повышая им зарплаты и выплачивая бонусы, чтобы «иметь возможность продать бизнес».

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Теги
Елена Чернышова
Raiffeisen Россия вакансии
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