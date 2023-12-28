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Финансы ,  
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ЦБ объявил объем продаж валюты на 2024 год без учета бюджетного правила

Банк России определился с предварительным объемом продаж валюты на рынке на первую половину следующего года. Ежедневная сумма в 11,8 млрд руб. еще будет корректироваться в зависимости от нефтегазовых сверхдоходов Минфина
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ежедневный объем продаж валюты со стороны Банка России в январе-июне 2024 года может составить 11,8 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов, следует из сообщения регулятора.

ЦБ возобновляет операции на внутреннем валютном рынке после перерыва длиной почти пять месяцев: в августе регулятор приостановил закупки валюты (юаней) в интересах Минфина в рамках бюджетного правила на фоне резкого ослабления рубля. В ноябре регулятор анонсировал возвращение на валютный рынок.

Сумма в 11,8 млрд руб. определена исходя из двух составляющих:

  • разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,53 трлн руб.) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн. руб.) «Указанная величина предполагает продажу в размере 1 371 млрд руб. (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год — 5,53 млрд руб./день)», — объяснили в ЦБ.
  • продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ (то есть с учетом возвратов ранее вложенных средств) в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2023 года—первом полугодии 2024 года. «Объем нетто-инвестирования средств ФНБ по итогам второго полугодия 2023 года составил 731 млрд руб. (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2024 года — 6,24 млрд руб./день)», — приводит расчеты регулятор.

«Таким образом, в первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб./день», — отмечает ЦБ.

Кроме того, в январе 2024 года Банк России будет продавать дополнительно по 800 млн руб. в день. Это средства «в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года».

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