ЦБ продаст больше юаней в отсутствие лимита по зеркалированию сделок ФНБ

При трансляции на валютный рынок инвестиций из ФНБ в экономику ЦБ не будет применять лимита на эти операции. Это означает, что продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле

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Лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутрироссийские активы в 2024 году не будут действовать, подтвердили РБК в пресс-службе Банка России.

Там указали на формулировки из официального комментария ЦБ от 27 ноября, в котором лимиты не упоминались и говорилось, что объем продаж валюты будет рассчитываться «исходя из равномерного распределения общей суммы нетто-инвестирования ФНБ за прошедшее полугодие».

В июле 2023 года Банк России на фоне ослабления рубля начал зеркалировать внутренние инвестиции из ФНБ, то есть продавать юани на внутреннем валютном рынке, изымая тем самым из системы рублевую ликвидность, создаваемую в результате инвестиций ФНБ, которые становятся возможны после обмена внутри ЦБ валютных остатков фонда на рубли. Тогда ЦБ установил ограничение на максимальный совокупный размер таких операций по продаже юаней за полугодие в сумме 300 млрд руб., сославшись на «ликвидность внутреннего валютного рынка». «В случае если фактический объем инвестирования ФНБ за отчетный период превышает указанное значение, величина превышения переносится для зеркалирования в последующие периоды», — указывал тогда ЦБ.

За первое полугодие 2023 года чистый объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составил 288 млрд руб., то есть лимит на соответствующие операции во втором полугодии 2023-го не пригодился. Сейчас ЦБ продает валюту на 0,8 млрд руб. в день.

ЦБ объявил новые параметры валютных операций 27 ноября. С 2024 года Центробанк будет определять чистые объемы продажи (покупки) юаней как сальдо четырех составляющих:

регулярные операции по бюджетному правилу (связанные с дополнительными или недополученными нефтегазовыми доходами бюджета) — с августа они приостановлены;

отложенные с августа по декабрь покупки юаня по тому же бюджетному правилу;

корректировка на «объем расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год» (этот компонент предполагает продажу валюты);

зеркалирование рублевых инвестиций ФНБ.

Как результат всех составляющих, ЦБ в 2024 году продаст юаней примерно на 1 трлн руб., отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Экономист Дмитрий Полевой называл сумму 0,8–1 трлн. По итогам 2024 года объем продаж валюты может составить до 1 трлн руб., оценивала и главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Новая модификация является существенным смягчением правила, что позитивно для рубля», — писали аналитики «Ренессанса».

Отсутствие потолка (300 млрд руб. за полугодие) означает рост предложения валюты, что создает предпосылки для укрепления рубля ближе к 85 руб. за доллар — «нашей оценки равновесного курса», говорит главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «По нашим оценкам, использование ФНБ для внутренних инвестиций превысит потолок в 600 млрд руб., который задавал прежний подход, в том числе за счет переноса инвестиций сверх 300 млрд со второй половины 2023 года», — отмечает Исаков.

Зеркалирование инвестиций в рублях из ФНБ будет транслироваться в продажу валюты на уровне 0,6–0,7 трлн руб. в 2024 году, говорит Донец, если смотреть «инерционно» — исходя из того, что в первом полугодии 2023 года инвестиции из ФНБ составили менее 0,3 трлн, во втором полугодии могут составить около 0,4 трлн. Таким образом, по мнению Донец, лимит на 300 млрд руб. и так практически не повлиял бы на объемы продаж валюты.

«На будущие годы, мне кажется, у этой цифры больше downside [потенциал к снижению], чем upside [потенциал к повышению], так как ликвидная часть ФНБ не такая уж большая, а риски, что она понадобится [не для инвестиций в активы, а например, для финансирования дефицита бюджета], — высокие», — резюмирует она.