ЦБ вернется к операциям по закупке и продаже валюты из ФНБ

Банк России решил возобновить операции по покупке и продаже валюты из Фонда национального благосостояния после перерыва. Летом он останавливал закупки валюты на фоне ослабления рубля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк с января 2024 года «возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния», говорится в сообщении регулятора.

Будут возобновлены регулярные операции «по покупке/продаже иностранной валюты в размере дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила», отмечает регулятор. «Ежедневный объем указанных операций определяется и ежемесячно публикуется Минфином России в установленном порядке», — сообщил ЦБ.

То есть регулятор будет и продавать, и покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. С 10 августа и до конца 2023 года Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила на фоне возобновления покупок валюты Минфином после долгой паузы и последовавшего ослабления рубля. «Решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — объяснял тогда регулятор.

Объем покупок валюты в 2024 году будет определяться с учетом операций, приостановленных в 2023 году, следует из сообщения Банка России. «Разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год. Ежедневный сальдированный объем покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учетом количества торговых дней)», — указывает регулятор.

В рамках бюджетного правила, последняя версия которого действует с начала 2023 года, была введена базовая величина нефтегазовых доходов (8 трлн руб. ежегодно), а все доходы свыше этой суммы должны идти в Фонд национального благосостояния через покупки китайских юаней. Операции осуществляет ЦБ как агент Минфина. При обратной ситуации (недостаточных нефтегазовых доходах) Минфин и ЦБ, наоборот, продают юани.

В следующем году бюджетное правило будет снова трансформировано, Минфин вернется к его старой версии, которая предполагает установление цены отсечения на уровне $60 за баррель российского сорта Urals. Поступления от того, что фактическая цена нефти будут превышать базовую, будут записываться в дополнительные нефтегазовые доходы и направляться на покупку валюты на внутреннем рынке.