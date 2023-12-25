Минфин раскрыл объем инвестиций из ФНБ за полгода

Силуанов: объем инвестиций из ФНБ во второй половине года составил ₽709 млрд

Во втором полугодии на инфраструктуру и меры по поддержке экономики из ФНБ направлено ₽709 млрд, сообщил РБК министр финансов Антон Силуанов. Деньги получили 14 проектов, в том числе московские МЦД и трасса Казань — Екатеринбург

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

За второе полугодие по состоянию на 25 декабря объем валовых инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктурные проекты и антикризисные меры правительства составляет 709 млрд руб., сообщил РБК министр финансов Антон Силуанов.

Речь идет о финансировании на возвратной основе 14 проектов, таких как:

развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла (предусматривает создание сети скоростных электричек для связи столицы с ближним Подмосковьем — Московские центральные диаметры, а затем и с прилегающими к Московскому региону областями);

финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития территорий (правопреемник фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков);

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД);

строительство трасс Казань — Екатеринбург, обхода Твери;

льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта;

обновление подвижного состава для Санкт-Петербургского метрополитена и др.

ФНБ не только выделяет средства на рублевые внутренние инвестиции, но и возвращает: например, лизинговые ГТЛК и «НЛК-Финанс» («дочка» страховой компании НСК) частично погашают облигации, приобретенные на средства ФНБ в 2023 году.

За первое полугодие 2023 года чистый объем внутренних инвестиций из ФНБ (то есть за вычетом возвратов) составил 288 млрд руб., сообщал ЦБ.

На начало декабря объем ФНБ составил 13,4 трлн руб. (или 9% ВВП), из них ликвидная часть — 6,75 трлн руб. На текущий момент объем фонда составляет 11,9 трлн руб., из них на свободные денежные ресурсы, которые не вложены в проекты, приходится 4,7 трлн руб., сообщал Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

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С 1 августа Центробанк на фоне ослабления рубля начал зеркалировать объем инвестиций из ФНБ в разрешенные финансовые активы, то есть продавать на внутреннем рынке валюту (юани). Тогда был установлен лимит на максимальный совокупный размер таких операций по продаже юаней за полугодие в сумме 300 млрд руб., что отражало объем нетто-инвестиций из ФНБ в первом полугодии 2023 года. Сумма продажи китайской валюты должна определяться каждые полгода, в зависимости от того, сколько денег власти инвестировали за этот период в рублях из ФНБ. Сейчас ЦБ продает юани на 0,8 млрд руб. в день.

В конце ноября ЦБ объявил новые параметры валютных операций на внутреннем рынке. Из них следует, что с 2024 года Центробанк будет определять чистые объемы продажи/покупки юаней как сальдо четырех составляющих. Это регулярные операции 2024 года на валютном рынке в счет дополнительных нефтегазовых доходов; отложенные с августа 2023 года на фоне ослабления рубля покупки валюты в счет нефтегазовых доходов; продажа валюты для компенсации «сверхрасходов» федерального бюджета в 2023 году — до 2,9 трлн руб., а четвертый компонент — это как раз зеркалирование инвестиционных расходов ФНБ (работает на стороне продажи валюты, то есть в пользу укрепления рубля). Тогда же в ЦБ подтвердили, что установленный лимит на объем зеркалирования в 300 млрд руб. на 2024 год действовать не будет. В своем комментарии Центробанк отмечал, что объем продаж валюты будет рассчитываться «исходя из равномерного распределения общей суммы нетто-инвестирования ФНБ за прошедшее полугодие».

В начале года регулятор будет нетто-продавцом валюты, сообщила в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но при приближении цены нефти Brent к $90 за баррель Банк России может перейти к нетто-покупкам валюты, отметила она. В ноябре аналитики в основном прогнозировали, что результатом обновленного бюджетного правила будут чистые продажи юаней в эквиваленте 0,8–1 трлн руб. за 2024 год. Параметры валютных операций ЦБ собирается объявить до конца 2023 года.