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Эксперты предсказали укрепление рубля в начале 2024 года

Аналитик SberCIB Попов ожидает рост рубля до 85 за доллар в начале 2024 года
Рубль укрепится в первом квартале 2024 года, но может перейти к ослаблению после окончания действия указа об обязательной продаже валютной выручки и президентских выборов, считают эксперты
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В первом квартале 2024 года рубль может укрепиться по отношению к доллару за счет действия указа об обязательной продаже валютной выручки и начала продаж валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила, считают эксперты, которых опросил РБК. Но со второй половины апреля ситуация может измениться.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Большую часть 2023 года рубль ослаблялся, следует из данных Мосбиржи. Но в октябре—ноябре он усилил свои позиции к доллару, евро и юаню благодаря началу действия указа об обязательной продаже валютной выручки и росту объема выручки экспортеров за счет увеличения цен на нефть. Благодаря этому рубль укрепился со 100,64 (данные на 11 октября) до 87,7 (данные на 27 ноября) за доллар.

В декабре тренд снова сменился на негативный, с начала месяца рубль потерял к доллару более 2,5%, ослабившись с 89,4 до 91,3 за доллар по состоянию на вечер 27 декабря. Уже в начале года ситуация может измениться, и к концу марта возможен курс 88 руб. за доллар, говорит старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Еще более позитивный прогноз дает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов — он ожидает укрепления рубля в первом квартале до 85 за доллар. «Так как Банк России начнет продавать валюту ввиду зеркалирования использования ФНБ», — объяснил он. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин считает, что доллар в январе—марте будет стоить 87–90 руб.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Но в самом начале года валютный рынок может показать некоторую волатильность, предупреждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Многие участники рынка будут отсутствовать на валютном рынке с 3 по 5 января, поэтому рынок будет «тонким», менее ликвидным, будет подвержен сильным колебаниям в обе стороны, в том числе спекулятивным», — говорит эксперт. Стабилизируется ситуация уже после праздников, за январь—апрель рубль может укрепиться до 87 за доллар, полагает Васильев.

После окончания срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки (в текущей редакции он действует до 11 апреля 2024 года) и президентских выборов ситуация на валютном рынке может развернуться. «Статистика показывает, что курс национальной валюты слабел предыдущие три раза после проведения президентских выборов в России: либо сразу после голосования, либо через несколько месяцев», — резюмирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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