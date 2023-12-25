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Набиуллина назвала условие для возвращения ЦБ к покупкам валюты на рынке

Эльвира Набиуллина: ЦБ может стать покупателем валюты при нефти Brent по $88–90
При приближении цены на нефть к отметке $90 за баррель ЦБ может выйти на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила, сообщила Эльвира Набиуллина. Но при текущих ценах регулятор скорее будет выступать ее продавцом
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России может начать покупать валюту (юани) по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить $88–90 за баррель, сказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88–90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты», — объяснила глава ЦБ.

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Эльвира Набиуллина

По данным на 22 декабря, баррель нефти марки Brent стоит около $80. Цена $88–90 за баррель последний раз была зафиксирована в конце октября 2023 года, но тогда ЦБ не проводил операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила — с 10 августа и до конца 2023 года Банк России их приостановил на фоне резкого ослабления рубля.

Со следующего года ЦБ вернется к таким операциям на валютном рынке. В январе регулятор будет продавать валюту, сказала Набиуллина РБК. «Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе», — уточнила она.

В декабре на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% годовых, Набиуллина также отмечала, что при текущих ценах на нефть ЦБ, скорее всего, будет продавать валюту. «То есть это будет при прочих равных поддерживать курс национальной валюты», — уточняла она.

ЦБ вернется к операциям по закупке и продаже валюты из ФНБ
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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О возвращении к проведению операций на валютном рынке Банк России объявил в конце ноября 2023 года. В соответствии с новыми параметрами объемы продаж (покупок) валюты будут определяться как сальдо четырех составляющих:

  • регулярные операции по бюджетному правилу (связанные с дополнительными или недополученными нефтегазовыми доходами бюджета) — с августа они приостановлены;
  • отложенные с августа по декабрь покупки юаня по тому же бюджетному правилу;
  • корректировка на «объем расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год» (этот компонент предполагает продажу валюты);
  • зеркалирование рублевых инвестиций ФНБ (раньше по этой статье действовал лимит на 300 млрд руб. на полгода, но на 2024 год его отменили).

Отсутствие специального лимита позволит ЦБ продать больше юаней
Экономика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Аналитики, которых ранее опрашивал РБК, полагают, что в итоге ЦБ в 2024 году скорее будет продавцом валюты, чем ее покупателем. С учетом всех составляющих в следующем году Банк России будет продавать валюту в рамках бюджетных операций примерно на 4 млрд руб. в день и за год продаст валюты на 1 трлн руб., оценивал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Близкую оценку — 0,8–1 трлн руб. продаж за год — приводил директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
Банк России Эльвира Набиуллина Валюта бюджетное правило
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