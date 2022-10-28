Ситибанк предупредил клиентов о принудительной конвертации валюты в рубли

Принудительная конвертация начнется в декабре, после того как банк прекратит обслуживание текущих счетов в канадских долларах, датских кронах и некоторых других валютах. Против таких мер выступали в Банке России

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Ситибанк предупредил, что с 12 декабря прекратит обслуживание текущих банковских счетов в канадских, гонконгских, сингапурских и новозеландских долларах, датских, норвежских и шведских кронах, пишут ТАСС и Frank RG со ссылкой на сообщение банка.

Если клиенты до 11 декабря не переведут средства на счета в других валютах или в другой банк, то Ситибанк переведет деньги на текущий счет в рублях «по внутреннему валютно-обменному курсу банка, действующему на момент перевода». После этого счета в перечисленных иностранных валютах будут закрыты.

РБК обратился за комментарием в Ситибанк.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу заявила, что банки не должны принудительно конвертировать валюту на счетах граждан в рубли и у россиян должен быть выбор.

В конце августа Citigroup объявила, что свернет деятельность в России: прекратит обслуживание корпоративных клиентов и, возможно, продаст некоторые кредитные портфели в рознице.

В октябре российский Ситибанк сообщил, что перестанет оказывать «почти все банковские услуги» корпоративным клиентам к концу первого квартала 2023 года. Затем банк уведомил российских розничных клиентов, что с 1 декабря они не смогут пользоваться программой скидок и бонусов.

28 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что банк «Уралсиб» приобретет портфель потребительских кредитов Ситибанка. Как уточнил один из собеседников, речь идет о переуступке прав. Кроме того, «Уралсиб» сможет рефинансировать кредитные карты Ситибанка при условии согласия держателя. Потребкредиты планируется передать на баланс покупателя до конца этого года, а кредитные карты — в первой половине следующего. Обе стороны впоследствии подтвердили факт сделки.