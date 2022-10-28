Набиуллина выступила против принудительной конвертации валюты банками

Набиуллина: у россиян должен быть выбор, что делать с валютой на счетах

Если банки вводят дополнительные правила в договоры, связанные с валютой на счетах, клиентам нужно дать достаточно времени, чтобы они могли сделать осознанный выбор, считает ЦБ. Принудительной конвертации быть не должно

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Банки не должны принудительно конвертировать валюту на счетах граждан в рубли, у россиян должен быть выбор, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается так называемой принудительной конвертации валюты, наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть и у граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии, либо конвертировать в рубли», — заявила Набиуллина, комментируя слова журналиста, что некоторые «банки и брокеры фактически начали принудительную конвертацию валюты».

Набиуллина подчеркнула, что россиян должны заблаговременно оповещать о введении дополнительных правил в договоры. ЦБ будет отслеживать, чтобы у россиян было достаточно времени для осознанного решения о том, что делать с валютой на своих счетах.

При этом регулятор видит, что люди добровольно достаточно активно конвертируют из иностранной валюты в рубли или валюты дружественных стран, добавила она.

Глава ЦБ также ответила на вопрос, не стал ли отъезд россиян после объявления частичной мобилизации 21 сентября значимым фактором и не рассматривал ли ЦБ дополнительных ограничений на переводы за границу. «Мы не рассматривали в связи с этим дополнительных ограничений на трансграничные переводы», — заявила Набиуллина.

Набиуллина также сообщила, что Банк России пока не может увеличить лимит вывоза наличной валюты, ограниченный $10 тыс., несмотря на имеющиеся полномочия выдавать такие разрешения.

«Потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно, как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации», — пояснила она, отвечая на вопрос РБК.

Полномочия давать разрешения на вывоз валюты на сумму более $10 тыс. ЦБ дал президент Владимир Путин своим указом 15 октября. Согласно документу, выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центрального банка России».

В начале августа Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада. Остальные средства можно снять только в рублях. Впервые они были введены 9 марта.