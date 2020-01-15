ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки населения, который в прошлом году достиг семилетнего максимума, продолжит расти и в 2020 году, считают в Банке России. Регулятор, однако, рассчитывает, что рост кредитования станет «более здоровым»

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Долговая нагрузка россиян в 2020 году продолжит расти, хоть и не так быстро, как раньше, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает корреспондент РБК. Динамика показателя будет обусловлена ростом розничного кредитования.

«Тот рост долговой нагрузки, который мы меряем на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленными темпами. В течение этого года он тоже продолжит возрастать, потому что мы прогнозируем, что высокие темпы [кредитования] сохранятся. Напомню, мы ожидаем по необеспеченным [кредитам] 10% или чуть выше, а по ипотеке — вообще 20%», — сказала Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб. Чем выше ПДН заемщика, тем больше нагрузка на капитал банка по такому кредиту. Как сообщил ЦБ, новая мера уже дала эффект: в октябре прирост розничного кредитования оказался минимальным с начала 2019 года — 0,9%.

«Надеемся на то, что наши меры приведут к тому, что более здоровым будет рост кредитования, что рост будет продолжаться за счет заемщиков с менее высокой долговой нагрузкой и риски, таким образом, не будут накапливаться», — сказала Данилова.

Банк России уже зафиксировал снижение доли кредитов, которые выдаются клиентам со слишком высокой долговой нагрузкой (ПДН выше 80%), говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», который регулятор опубликовал 15 января. В октябре показатель составлял 23,9%, а в ноябре уже 22,4%.