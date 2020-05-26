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Прибыль российских банков упала почти в шесть раз за месяц самоизоляции

Чистая прибыль кредитных организаций в апреле составила 32 млрд руб. против 190 млрд в марте, сообщил ЦБ. Больше всего банки потеряли из-за укрепления рубля
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В апреле, когда в России действовал режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, российские банки получили всего 32 млрд руб. чистой прибыли, следует из обзора Банка России. По сравнению с мартом показатель снизился в 5,9 раза, тогда чистая прибыль сектора составила 190 млрд руб. Итоги апреля оказались значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев, признает ЦБ. Для сравнения: чистая прибыль банковского сектора в феврале составила 140 млрд руб., а в январе — 197 млрд руб. В апреле прошлого года прибыль сектора составляла 96 млрд руб., следует из более ранних данных ЦБ.

Сокращение прибыли в основном связано с отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой, указывает регулятор. По итогам апреля курс рубля укрепился относительно мартовских значений, и банки недосчитались более 100 млрд руб. В марте, когда российская валюта упала к доллару и евро, это, наоборот, поддержало прибыль банков по этим статьям, говорится в обзоре.

В апреле положительный финансовый результат показали 246 банков, или 63% участников рынка. В марте прибыль зафиксировали 254 игрока.

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За нерабочий месяц активы российских банков сократились на 0,2%, до 95,1 трлн руб., следует из обзора. В первую очередь участники рынка столкнулись со снижением высоколиквидных активов — средств в кассах и на счетах в ЦБ. За месяц они упали на 0,9 трлн руб.

В апреле розничный кредитный портфель банков сократился на 128 млрд руб., или 0,7%, говорится в обзоре. «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов», — поясняет Банк России.

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Кредитование бизнеса тоже замедлилось по сравнению с рекордными значениями в марте. В прошлом месяце корпоративный портфель банков увеличился на 0,6 трлн руб., или 1,4% (в марте плюс 1 трлн руб., или 2,6%).

Доля просроченной задолженности в портфелях банков изменилась незначительно, указывает ЦБ. В частности, в рознице доля просрочки выросла на 0,1 п.п., до 4,6%, на 1 мая.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Рост просрочки, скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков», — признает Банк России. Регулятор при этом обращает внимание на увеличение доли проблемных и безнадежных ссуд — кредитов IV и V категорий качества, по которым банки обязаны формировать повышенные резервы.

Признаки ухудшения качества банковских портфелей ЦБ зафиксировал еще в марте. В рознице доля таких плохих кредитов выросла с 6,8 до 7,2%. В корпоративном сегменте доля проблемных ссуд снизилась, но в абсолютном выражении их объем вырос на 4,5%.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, чистая прибыль, отчетность
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