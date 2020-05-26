Прибыль российских банков упала почти в шесть раз за месяц самоизоляции

Чистая прибыль кредитных организаций в апреле составила 32 млрд руб. против 190 млрд в марте, сообщил ЦБ. Больше всего банки потеряли из-за укрепления рубля

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В апреле, когда в России действовал режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, российские банки получили всего 32 млрд руб. чистой прибыли, следует из обзора Банка России. По сравнению с мартом показатель снизился в 5,9 раза, тогда чистая прибыль сектора составила 190 млрд руб. Итоги апреля оказались значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев, признает ЦБ. Для сравнения: чистая прибыль банковского сектора в феврале составила 140 млрд руб., а в январе — 197 млрд руб. В апреле прошлого года прибыль сектора составляла 96 млрд руб., следует из более ранних данных ЦБ.

Сокращение прибыли в основном связано с отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой, указывает регулятор. По итогам апреля курс рубля укрепился относительно мартовских значений, и банки недосчитались более 100 млрд руб. В марте, когда российская валюта упала к доллару и евро, это, наоборот, поддержало прибыль банков по этим статьям, говорится в обзоре.

В апреле положительный финансовый результат показали 246 банков, или 63% участников рынка. В марте прибыль зафиксировали 254 игрока.

За нерабочий месяц активы российских банков сократились на 0,2%, до 95,1 трлн руб., следует из обзора. В первую очередь участники рынка столкнулись со снижением высоколиквидных активов — средств в кассах и на счетах в ЦБ. За месяц они упали на 0,9 трлн руб.