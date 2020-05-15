Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

Хотя в апреле, по данным «Эквифакса», объем впервые просроченных займов вырос более чем на 10%, в целом платежная дисциплина россиян серьезно не пострадала. Потенциально плохие долги маскируют кредитные каникулы, считают эксперты

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке). Увеличение такой просрочки означает, что в этот период больше добросовестных заемщиков стали впервые пропускать кредитные платежи.

«Но ни по одному из видов кредитов текущий уровень ранней просроченной задолженности не является максимумом даже по сравнению с 2019 годом», — указал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, число и доля кредитов с технической просрочкой (1-5 дней) в апреле практически не изменились по сравнению с предыдущими месяцами.

Как отмечает Лагуткин, чаще всего россияне впервые допускали просрочки по необеспеченным кредитам: в категорию проблемных в апреле перешли ссуды на 350 млн руб., и объем просрочки в сегменте беззалоговых кредитов вырос до 2,4 млрд руб. Наименьший рост «Эквифакс» отмечает по ипотечному портфелю.

Что касается доли ссуд с просрочкой свыше 30 дней к общему количеству кредитов, то, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле она даже незначительно сократилась (расчеты НБКИ есть у РБК). Бюро не выделяло клиентов, которые впервые пропустили платеж в апреле. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) статистику не предоставило.