Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Кредитные организации увеличивают минимальный размер первоначального взноса, чтобы отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков. В марте банки также начали повышать ставки ссуд на жилье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам: они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды. В марте и начале апреля шесть банков из топ-30 в этом сегменте скорректировали пороговые значения для ипотеки, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). В основном они повышали требования по самым популярным программам — кредитам на покупку готового жилья и новостроек.

Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале «РБК Pro»

Кто поднял порог первоначального взноса

«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.

Банк «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 п.п. — до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье.