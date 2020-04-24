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Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

45% закрытых в марте розничных кредитов были погашены раньше срока, подсчитал «Эквифакс». Эту тенденцию подтверждают и банки. Заемщики старались избавиться от долгов в условиях финансовой нестабильности, считают эксперты
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В марте клиенты российских банков стали активнее закрывать кредиты. Количество досрочных погашений выросло на 4,8% по сравнению с февралем и на 8,4% в годовом выражении, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). Доля ссуд, закрытых с опережением графика, с начала года выросла до 45% (+5,4 п.п.).

«Можно говорить о новом, более высоком уровне полностью досрочно погашенных кредитов по сравнению с 2019 годом. Аналогичные показатели встречались всего два месяца в 2018 году — в мае и июле», — сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Более подробно о ситуации с досрочным погашением займов читайте в материале РБК Pro.

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов. Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки). Россияне также выплатили досрочно 27,3 тыс. ипотечных ссуд — это на 2,5% меньше, чем месяцем ранее, но больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РБК опросил крупнейшие банки, наблюдали ли они всплеск досрочных погашений кредитов. Большинство игроков подтвердили тренд, но их оценки заметно разошлись.

  • «Люди досрочно гасили [кредиты]. У нас были в последние недели марта погашения кредитов, в том числе потому, что люди просто испугались либо роста ставок, либо чрезмерной долговой нагрузки», — говорил в интервью The Bell глава «Открытия» Михаил Задорнов. В банке РБК сообщили о трехкратном всплеске досрочных выплат по ипотеке, «выходящем за рамки сезонности». В сегменте кредитов наличными уровень преждевременных выплат соответствовал прошлогодним значениям, уточнил представитель «Открытия».
  • ВТБ зафиксировал рост «досрочки» в рознице с середины марта, в начале месяца доля таких погашений находилась на уровне средних значений февраля.
  • Прирост досрочных погашений незначительный, но он выше сезонных значений, говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков: «В ипотеке он чуть больше, чем в кредитках и потребительских кредитах».
  • Количество заявок на полное или частичное погашение выросло на 40% по сравнению с мартом прошлого года, сообщили в банке «Уралсиб».
  • По сравнению с февралем в марте прирост «досрочки» составил 15% в сегменте автокредитов и 35–40% в ипотеке, отмечает вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.
  • Незначительное увеличение выплат с опережением графика наблюдалось в ипотеке, признает зампред правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин. Долю таких погашений в общем объеме он не раскрыл.
  • Клиенты «Русского стандарта» стали чаще выходить на досрочку не в марте, а в апреле, сказал представитель банка.
  • Банк «Дом.РФ», Промсвязьбанк, «Ренессанс Кредит» не увидели изменений в динамике досрочных погашений розничных кредитов. А в «Ак Барсе» даже зафиксировали снижение доли таких кредитов в марте.
  • Сбербанк не ответил на запрос РБК.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На рост объемов «досрочки» повлияли как сезонность, так и опасения банковских заемщиков, говорят собеседники РБК. Увеличение доли досрочных погашений в марте частично может объясняться более поздними выплатами годовых премий, говорит Лагуткин, но значительная доля заемщиков закрывала кредиты из-за роста неопределенности.

На фоне пандемии и обвала цен на нефть к середине марте рубль стал второй по волатильности валютой в мире, а по итогам месяца российская валюта девальвировала на 18% к доллару и на 16,7% к евро. «Часть заемщиков, почувствовав надвигающийся кризис, пожелала встретить его с меньшей долговой нагрузкой, часть — просто «подчищала долги» до ухода на самоизоляцию», — говорит старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

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Всплеск досрочных погашений также может быть связан с рефинансированием кредитов, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, напоминая, что в марте объемы розничного кредитования заметно выросли. «Можно предположить, что часть заемщиков гасила кредиты досрочно в рамках рефинансирования по низкой ставке или с целью увеличения лимитов и сроков», — поясняет аналитик.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредитование, досрочное погашение
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