Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

45% закрытых в марте розничных кредитов были погашены раньше срока, подсчитал «Эквифакс». Эту тенденцию подтверждают и банки. Заемщики старались избавиться от долгов в условиях финансовой нестабильности, считают эксперты

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В марте клиенты российских банков стали активнее закрывать кредиты. Количество досрочных погашений выросло на 4,8% по сравнению с февралем и на 8,4% в годовом выражении, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). Доля ссуд, закрытых с опережением графика, с начала года выросла до 45% (+5,4 п.п.).

«Можно говорить о новом, более высоком уровне полностью досрочно погашенных кредитов по сравнению с 2019 годом. Аналогичные показатели встречались всего два месяца в 2018 году — в мае и июле», — сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Более подробно о ситуации с досрочным погашением займов читайте в материале РБК Pro.

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов. Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки). Россияне также выплатили досрочно 27,3 тыс. ипотечных ссуд — это на 2,5% меньше, чем месяцем ранее, но больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.