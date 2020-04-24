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Пандемия коронавируса ,  
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Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов

Фото: Алексей Иванов / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / Global Look Press

Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре регулятора.

Данные были получены в результате опроса 60 кредитных организаций, выдавших почти 95% потребительских и ипотечных займов, с 20 марта по 23 апреля.

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С 16 по 22 апреля количество обратившихся в банки выросло почти на 400 тыс. по сравнению с периодом с 20 марта по 15 апреля. Заемщики вреди прочих причин для изменений условий кредитования указывали снижение дохода в результате эпидемии COVID-19.

К 22 апреля банки рассмотрели 82,6% от общего числа обращений — 821 тыс. Из них 450,4 тыс. заявлений на реструктуризацию кредита было удовлетворено, еще 370,6 тыс. кредиторам было отказано.

Из всех заявлений 170,1 тыс. касались предоставления кредитных каникул. 56,8 тыс. из них — по потребительским кредитам, 47,6 тыс. — по кредитным картам, 26,9 тыс. по ипотеке, 13,7 тыс. по автокредитам. Более 55% из них было удовлетворено банками.

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Ранее в апреле Центробанк сообщил, что несмотря на кризис в экономике, российские банки за март нарастили портфель корпоративных кредитов на 1 трлн руб.

Пик выдач займов компаниям пришелся на середину прошлого месяца, так как предприятиям требовались средства для компенсации выпадающих денежных потоков во время объявленных нерабочих дней.

Теги: Центробанк России, кредитование, заемщики, коронавирус
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