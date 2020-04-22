Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

- В Альфа-банке уточнили, что размер лимита по кредитке устанавливается индивидуально для каждого клиента. «Кредитный лимит клиента зависит от множества факторов, в том числе от его кредитной истории и транзакционного поведения. Мы постоянно контролируем кредитные риски и изменением кредитного лимита стремимся предотвратить возникновение ситуации, когда клиент войдет в повышенную кредитную нагрузку и не сможет вовремя выплачивать задолженность», — сказал представитель организации. Он подчеркнул, что Альфа-банк «при малейшей возможности предложит клиентам увеличить их лимит».
- Банк «Русский стандарт» контролирует кредитную нагрузку клиентов, если у тех меняются финансовые обстоятельства, пояснил представитель организации. Существенными факторами считаются доход, отсутствие оборотов по карте, уровень кредитной нагрузки, платежная дисциплина по действующим обязательствам, перечислил он.
- Сокращение лимитов по картам «Совесть» в Киви банке объяснили кредитной политикой, но детали раскрывать отказались. «Риск-модель проекта меняется и адаптируется на основании поведения заемщиков и их долговой нагрузки», — пояснила директор по коммуникациям карты рассрочки «Совесть» Виктория Фролова.
- «Ак Барс» и ОТП Банк не ответили за запросы РБК.
Почему банки начали «резать» лимиты
Корректировка лимитов по кредитным картам — стандартный способ оперативного управления банком рисками розничного портфеля, говорит директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Механизм позволяет при необходимости снижать лимиты для заемщиков, допустивших просрочку по текущей задолженности либо в отношении которых возник риск ухудшения финансового положения. Таким образом банк снижает размер потенциальных потерь в случае дефолта заемщика», — поясняет аналитик.
В декабре 2014 года на фоне кризиса крупные розничные банки тоже снижали лимиты по кредитным картам, писал РБК. Действия игроков тогда связывали с необходимостью контролировать ситуацию с ликвидностью: до этого банки столкнулись с оттоком средств с депозитов.
Сейчас кредитные организации не испытывают серьезных проблем с ликвидностью, утверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом в марте Банк России зафиксировал отток из системы 700 млрд руб. наличных денег. По данным на 17 апреля пять банков из 11 системно значимых имели открытые безотзывные кредитные линии в ЦБ, которые позволяют поддерживать ликвидность.
Изменение политики банков по доступным кредитным лимитам связано с желанием снизить объем активов под риском, поясняет руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Минус этой политики очевиден — любые односторонние действия снижают лояльность клиентов банку. Когда стрессовая ситуация в экономике пройдет, банки могут испытать более медленное восстановление бизнеса, чем без односторонних действий. К сожалению, в нынешних условиях у многих банков нет выхода — им нужно снижать RWA (Risk-weighted assets, активы, взвешенные по риску. — РБК), для того чтобы не создавать дополнительные резервы». Аналитик не исключает, что банки ужесточают подходы только по отношению к старым клиентам: «Лимиты для новых клиентов, если банк сочтет, что этот клиент качественный, могут быть установлены выше, чем для действующих клиентов».
Право банка в одностороннем порядке пересматривать лимит по выданной кредитной карте почти всегда закреплено в договоре, говорит адвокат коллегии «Ин Лекс» Елена Лузанова. «Пункт содержит в себе либо исчерпывающий (закрытый) перечень оснований, при наступлении которых банк оставляет за собой право пересмотреть лимиты, либо, что случается чаще, открытый перечень, который дает ему куда большую свободу», — поясняет юрист. Тем не менее по закону банк в любом случае обязан уведомить клиента об изменении лимита по карте.
Как банки уже пересмотрели политику по кредитным картам
По статистике, БКИ «Эквифакс» в первом квартале 2020 года банки выдали 2,11 млн кредитных карт — это на 18,6% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. Когда в марте крупные бюро кредитных историй и компания Frank RG сообщали о заметном росте выдач розничных кредитов, в сегменте кредитных карт активность банков, наоборот, была ниже обычных значений.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в прошлом месяце банки выдали 757 тыс. новых кредиток. По сравнению с февралем продажи увеличились лишь на 1,3%, тогда как в сегменте кредитов наличными рост выдач составил 11,9%. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) тоже зафиксировало замедление темпов роста выдач кредиток в марте: за месяц банки предоставили клиентам 817,9 тыс. карт, что всего на 0,3% больше результатов февраля.