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Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Клиенты ряда банков пожаловались на урезание лимитов по кредитным картам. Это связано с тем, что на фоне кризиса банки переоценивают риски платежеспособности заемщиков. До этого уже были сокращены выдачи новых кредиток
Фото: Simon Dawson / Bloomberg
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В апреле несколько крупных банков стали ужесточать подходы к держателям кредиток: они снижают доступный для клиентов объем средств на картах. О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты Альфа-банка (1, 2, 3), банка «Русский стандарт» (1, 2), ОТП банка (1), а также держатели карт рассрочки «Совесть» (1, 2, 3) — их выпускает Киви банк, но заемные средства также предлагает его партнер, банк «Ак Барс».

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений. Представители Киви банка на портале объясняли действия организации тем, что клиент долгое время не пользовался картой и у кредитора нет актуальных данных о его платежеспособности. Представитель Альфа-банка на портале ответил пользователю, что меры связаны с «крайне нестабильной экономической ситуацией в мире».

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Что говорят банки

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.

  • В Альфа-банке уточнили, что размер лимита по кредитке устанавливается индивидуально для каждого клиента. «Кредитный лимит клиента зависит от множества факторов, в том числе от его кредитной истории и транзакционного поведения. Мы постоянно контролируем кредитные риски и изменением кредитного лимита стремимся предотвратить возникновение ситуации, когда клиент войдет в повышенную кредитную нагрузку и не сможет вовремя выплачивать задолженность», — сказал представитель организации. Он подчеркнул, что Альфа-банк «при малейшей возможности предложит клиентам увеличить их лимит».
  • Банк «Русский стандарт» контролирует кредитную нагрузку клиентов, если у тех меняются финансовые обстоятельства, пояснил представитель организации. Существенными факторами считаются доход, отсутствие оборотов по карте, уровень кредитной нагрузки, платежная дисциплина по действующим обязательствам, перечислил он.
  • Сокращение лимитов по картам «Совесть» в Киви банке объяснили кредитной политикой, но детали раскрывать отказались. «Риск-модель проекта меняется и адаптируется на основании поведения заемщиков и их долговой нагрузки», — пояснила директор по коммуникациям карты рассрочки «Совесть» Виктория Фролова.
  • «Ак Барс» и ОТП Банк не ответили за запросы РБК.

Почему банки начали «резать» лимиты

Корректировка лимитов по кредитным картам — стандартный способ оперативного управления банком рисками розничного портфеля, говорит директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Механизм позволяет при необходимости снижать лимиты для заемщиков, допустивших просрочку по текущей задолженности либо в отношении которых возник риск ухудшения финансового положения. Таким образом банк снижает размер потенциальных потерь в случае дефолта заемщика», — поясняет аналитик.

В декабре 2014 года на фоне кризиса крупные розничные банки тоже снижали лимиты по кредитным картам, писал РБК. Действия игроков тогда связывали с необходимостью контролировать ситуацию с ликвидностью: до этого банки столкнулись с оттоком средств с депозитов.

Сейчас кредитные организации не испытывают серьезных проблем с ликвидностью, утверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом в марте Банк России зафиксировал отток из системы 700 млрд руб. наличных денег. По данным на 17 апреля пять банков из 11 системно значимых имели открытые безотзывные кредитные линии в ЦБ, которые позволяют поддерживать ликвидность.

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Изменение политики банков по доступным кредитным лимитам связано с желанием снизить объем активов под риском, поясняет руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Минус этой политики очевиден — любые односторонние действия снижают лояльность клиентов банку. Когда стрессовая ситуация в экономике пройдет, банки могут испытать более медленное восстановление бизнеса, чем без односторонних действий. К сожалению, в нынешних условиях у многих банков нет выхода — им нужно снижать RWA (Risk-weighted assets, активы, взвешенные по риску. — РБК), для того чтобы не создавать дополнительные резервы». Аналитик не исключает, что банки ужесточают подходы только по отношению к старым клиентам: «Лимиты для новых клиентов, если банк сочтет, что этот клиент качественный, могут быть установлены выше, чем для действующих клиентов».

Право банка в одностороннем порядке пересматривать лимит по выданной кредитной карте почти всегда закреплено в договоре, говорит адвокат коллегии «Ин Лекс» Елена Лузанова. «Пункт содержит в себе либо исчерпывающий (закрытый) перечень оснований, при наступлении которых банк оставляет за собой право пересмотреть лимиты, либо, что случается чаще, открытый перечень, который дает ему куда большую свободу», — поясняет юрист. Тем не менее по закону банк в любом случае обязан уведомить клиента об изменении лимита по карте.

Как банки уже пересмотрели политику по кредитным картам

По статистике, БКИ «Эквифакс» в первом квартале 2020 года банки выдали 2,11 млн кредитных карт — это на 18,6% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. Когда в марте крупные бюро кредитных историй и компания Frank RG сообщали о заметном росте выдач розничных кредитов, в сегменте кредитных карт активность банков, наоборот, была ниже обычных значений.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в прошлом месяце банки выдали 757 тыс. новых кредиток. По сравнению с февралем продажи увеличились лишь на 1,3%, тогда как в сегменте кредитов наличными рост выдач составил 11,9%. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) тоже зафиксировало замедление темпов роста выдач кредиток в марте: за месяц банки предоставили клиентам 817,9 тыс. карт, что всего на 0,3% больше результатов февраля.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредитные карты
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