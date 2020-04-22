Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Клиенты ряда банков пожаловались на урезание лимитов по кредитным картам. Это связано с тем, что на фоне кризиса банки переоценивают риски платежеспособности заемщиков. До этого уже были сокращены выдачи новых кредиток

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В апреле несколько крупных банков стали ужесточать подходы к держателям кредиток: они снижают доступный для клиентов объем средств на картах. О такой проблеме на портале banki.ru, в частности, сообщили клиенты Альфа-банка (1, 2, 3), банка «Русский стандарт» (1, 2), ОТП банка (1), а также держатели карт рассрочки «Совесть» (1, 2, 3) — их выпускает Киви банк, но заемные средства также предлагает его партнер, банк «Ак Барс».

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений. Представители Киви банка на портале объясняли действия организации тем, что клиент долгое время не пользовался картой и у кредитора нет актуальных данных о его платежеспособности. Представитель Альфа-банка на портале ответил пользователю, что меры связаны с «крайне нестабильной экономической ситуацией в мире».

Что говорят банки

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.