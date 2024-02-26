Как ужесточение льготной ипотеки повлияло на продажи жилья. Инфографика
В январе 2024 года на льготную ипотеку в Москве подали 7,97 тыс. заявок. Это на 36,2% меньше, чем в прошлом году, следует из статистики «Дом.РФ», которую проанализировал РБК. Сокращение произошло после того, как правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб.
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