«Тинькофф» запустит собственный платежный сервис

Тинькофф Банк планирует запустить собственный платежный сервис Tinkoff Pay, а также систему онлайн-платежей «Тинькофф касса». Об этом РБК сообщил представитель банка.

«Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом «Тинькофф касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — рассказал он.

При этом он подчеркнул, что запуск «Тинькофф касса» планируется уже до конца февраля. Однако точные даты выхода на рынок Tinkoff Pay пока неизвестны, так как сейчас только прорабатывается архитектура сервиса.

Как сообщило издание VTimes, Тинькофф Банк подал заявки на регистрацию патентов Tinkoff Pay и «Тинькофф касса».

Ранее стало известно, что собственный платежный сервис собирается запустить компания «Яндекс». Он будет назваться Yandex Pay. К нему можно будет подключить свои банковские карты и пользоваться системой безналичной оплаты. При этом сейчас пользователи уже могут привязать свои банковские карты к Яндекс-аккаунту и оплачивать покупки на разных сервисах компании онлайн.