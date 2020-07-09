Сбербанк сообщил о запуске системы платежных сервисов SberPay

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Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, сообщили РБК в компании. Сервис будет доступен как для физических лиц, так и для бизнеса.

При помощи SberPay можно будет оплатить покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами и принимающих бесконтактную оплату). Для этого необходимо установить мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

В случае оплаты онлайн клиент сможет выбрать любую из имеющихся у него карт. Остаток средств на карте будет виден сразу, указали в Сбербанке. При использовании SberPay клиентам банка не потребуется вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов, а также ждать подтверждения по СМС.

Для частных лиц услуга SberPay будет бесплатной, а для бизнеса будут взиматься тарифы за использование онлайн-оплаты. Они не будут отличаться от тарифов на обычный эквайринг и будут зависеть от сферы деятельности, объемов бизнеса и прочих факторов, говорится в сообщении.