Сбербанк сообщил о запуске системы платежных сервисов SberPay

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 13:03
Mail.Ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров Общество, 16:10 Зачем Ночная хоккейная лига Путина планирует изменить формат соревнований Спорт, 16:00 Владимирский губернатор заявил об отсутствии опасений после дела Фургала Политика, 15:59 Появилось видео с последствиями прорыва дамбы в подмосковной Рузе Общество, 15:51 В Госдуму внесли проект о лишении свободы за наркопропаганду в интернете Общество, 15:45 НХЛ объявила о смене главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Спорт, 15:40 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 15:37 Вслед за Фургалом в Хабаровске задержали двух депутатов от ЛДПР Политика, 15:36 В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму Политика, 15:28 Сбербанк сообщил о запуске системы платежных сервисов SberPay Финансы, 15:26 РФС назвал соперников сборной России по товарищеским матчам Спорт, 15:26 Искусственное мясо: главное в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Pro, 15:24 В Wildberries отметили резкий всплеск спроса на детские товары Общество, 15:08 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 15:08
Финансы ,  
0 

Сбербанк сообщил о запуске системы платежных сервисов SberPay

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, сообщили РБК в компании. Сервис будет доступен как для физических лиц, так и для бизнеса.

При помощи SberPay можно будет оплатить покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами и принимающих бесконтактную оплату). Для этого необходимо установить мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Финансы
Фото: Zuma / ТАСС

В случае оплаты онлайн клиент сможет выбрать любую из имеющихся у него карт. Остаток средств на карте будет виден сразу, указали в Сбербанке. При использовании SberPay клиентам банка не потребуется вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов, а также ждать подтверждения по СМС.

Для частных лиц услуга SberPay будет бесплатной, а для бизнеса будут взиматься тарифы за использование онлайн-оплаты. Они не будут отличаться от тарифов на обычный эквайринг и будут зависеть от сферы деятельности, объемов бизнеса и прочих факторов, говорится в сообщении.

Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Финансы

Использование SberPay онлайн бизнесом повысит количество завершенных покупок, отметили в Сбербанке. Кроме того, сервис позволит отправлять пуш-уведомления на оплату. Для этого клиент должен позвонить в call-центр, чтобы купить конкретный товар, а продавец вышлет на номер телефона клиента пуш-уведомление со ссылкой, которая откроет приложение «Сбербанк Онлайн».

Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой технологии беспроводной связи NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь»). На первом этапе оплатить покупки офлайн можно будет при помощи карты Visa, но в ближайшее время Сбербанк планирует добавить карты других платежных систем.

Теги: Сбербанк, платежи, сервис
Материалы по теме
Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Финансы
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter