«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Корпорация анонсировала запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. В июне 2020 года Сбербанк выкупил ее долю в сервисе «Яндекс.Деньги», которая теперь полностью перешла на новый бренд «ЮMoney»

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

«Яндекс» готовится запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Данные о нем появились в условиях использования сервисов компании. Первыми внимание на них обратило издание VTimes.

В условиях указано, что Yandex Pay будет доступен на веб-страницах «Яндекса». К сервису можно будет привязать свои банковские карты и пользоваться им для безналичной оплаты.

В пресс-службе «Яндекса» не ответили на вопрос РБК о планах запустить Yandex Pay. «Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — сообщили там.

В пресс-службе «Яндекса» напомнили, что у пользователей уже есть возможность привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки на разных сервисах компании.