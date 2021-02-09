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«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Корпорация анонсировала запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. В июне 2020 года Сбербанк выкупил ее долю в сервисе «Яндекс.Деньги», которая теперь полностью перешла на новый бренд «ЮMoney»
«Яндекс» YNDX ₽5 124 +1,26% Купить
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

«Яндекс» готовится запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Данные о нем появились в условиях использования сервисов компании. Первыми внимание на них обратило издание VTimes.

В условиях указано, что Yandex Pay будет доступен на веб-страницах «Яндекса». К сервису можно будет привязать свои банковские карты и пользоваться им для безналичной оплаты.

В пресс-службе «Яндекса» не ответили на вопрос РБК о планах запустить Yandex Pay. «Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — сообщили там.

В пресс-службе «Яндекса» напомнили, что у пользователей уже есть возможность привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки на разных сервисах компании.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В июне 2020 года «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком. Причиной в банке назвали нарастание конкуренции между экосистемами Сбербанка и интернет-холдинга. После раздела «Яндекс» получил бизнес интернет-торговли «Яндекс.Маркет», а банк — сервис «Яндекс.Деньги».

После «развода» «Яндекс.Деньги» сменил название и брендинг. Теперь это сервис электронных платежей «ЮMoney».

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В январе Центробанк запретил «ЮMoney» проводить транзакции с участием компаний-нерезидентов, зарегистрированных за пределами России. В их числе есть иностранные интернет-магазины и некоторые компании российского происхождения, зарегистрированные за рубежом.

Автор
Виктория Полякова
«Яндекс» платежный сервис безналичный расчет
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