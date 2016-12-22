Платежная система «Мир» разработала аналог Google Pay

Система «Мир» после неудачных попыток подключиться к сервисам Google Pay и Apple Pay разработала приложение бесконтактной оплаты. Оно будет доступно только на ОС Android — платформа для iPhone не дает доступ к своим технологиям

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Национальная платежная система «Мир» объявила о завершении разработки мобильного приложения для бесконтактной оплаты с помощью смартфонов — MirPay (аналог Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay). Как рассказал Владимир Комлев, глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), первые четыре банка смогут предоставить этот сервис своим клиентам в начале 2019 года, на втором этапе к ним присоединятся еще три банка, а впоследствии и остальные.

В России распространение бесконтактных платежей через сервисы Pay, в основном для карт Mastercard и Visa, началось более двух лет назад. Россияне вошли в число лидеров в мире по количеству таких платежей, отмечали осенью обе международные системы. По данным НСПК, в 2018 году аудитория таких сервисов выросла в 3,5 раза. Однако карты «Мир» до сих пор ни к Google Pay, ни к Apple Pay не подключаются. НСПК вела переговоры о подключении к зарубежным сервисам, но смогла договориться только с Samsung Pay (сейчас доступен владельцам карт «Мир» девяти банков). В итоге в апреле 2018 года НСПК решила создать собственное приложение для бесконтактных платежей, чтобы обеспечить своим клиентам сервис, доступный Mastercard и Visa.

Подавляющее большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым, согласно законодательству, с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры. По данным НСПК, к настоящему времени выпущено более 50 млн карт «Мир», их эмитируют более 160 банков. Доля «Мира» среди всех платежных карт по состоянию на ноябрь составляет около 19%, а число операций в ноябре составило 143 млн, тогда как в январе 2017 года, до перевода зарплат бюджетников, не достигало и 1 млн.

В НСПК, закончившей 2017 год с прибылью 3,3 млрд руб., стоимость создания мобильного приложения MirPay не раскрывают. Проект состоит из нескольких важных частей — инфраструктура, работа с платформой токенизации, разработка мобильного приложения, оценил проект основатель студии мобильной разработки 65apps Дмитрий Желнин. Все это вместе, по его мнению, могло обойтись примерно в 7–9 млн руб.

Кому будут доступны платежи через MirPay?

MirPay будет доступен только держателям карт «Мир», использующим смартфоны с поддержкой бесконтактной технологии (NFC) на базе Android. Для того чтобы оплачивать покупки с помощью телефона, владельцы карт «Мир» должны будут скачать специальное приложение в Google Play и напрямую привязать к нему свою карту. Также можно будет привязать карту через мобильное приложение банка. Расплатиться с помощью MirPay можно будет на тех POS-терминалах, которые принимают бесконтактные платежи. В НСПК отметили, что в первой половине 2019 года вся сеть POS-терминалов будет принимать к оплате бесконтактные карты и смартфоны.

Полноценный запуск MirPay на платформе iOS, на которой работают устройства Apple, не планируется, заявил глава НСПК.​ Эта платформа закрытая по своей сути, «и внутрь туда пускают только тех, кого хотят пустить», подчеркнул Комлев, добавив, что «доступа к своему NFC-модулю Apple не предоставляет никому». На платформе iOS можно запустить платежи только через Apple Pay.​

Существующие платежные приложения сконцентрированы, как правило, вокруг поставщика гаджета (Apple Pay или Samsung Pay) или операционной системы (Google Pay), поэтому было решено создать мобильное приложение для собственных карт на платформе Android вне зависимости от того, какое там уже реализовано решение, пояснил Комплев. MirPay — это продукт, который не зависит ни от платформ, ни от производителей, подчеркнул он. В то же время НСПК возобновила переговоры с Google — ожидается, что карты «Мир» к его платежному сервису подключат в 2019–2020 годах. Рано или поздно держателям национальных карт станет доступен и Apple Pay, заверил глава НСПК.

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«Так как держателями карт «Мир» преимущественно являются бюджетники, которые в основном используют недорогие смартфоны, выпущенные на базе Android, то MirPay попадает в целевую аудиторию», — отметила предправления Национального платежного совета Алма Обаева, комментируя тот факт, что запуск MirPay не решает проблему для владельцев iPhone.

​Отсутствие возможности привязать карту «Мир» на ряд мобильных устройств для совершения бесконтактных платежей являлось несомненным минусом для национальной платежной системы, считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. «Предоставить держателям карт «Мир» собственный платежный сервис — правильный шаг НСПК», — считает он. Достов не исключает, что MirPay будет востребован и среди пенсионеров, которые в обязательном порядке перейдут на карты «Мир». «Мы видим, что платежные технологии стремительно стареют, то есть старшее поколение все активнее начинает их использовать, поэтому для значительной части пенсионеров такая опция будет интересна», — подчеркнул он.

Как банки будут подключать MirPay?

В настоящее время платежная система «Мир» тестирует мобильное приложение MirPay совместно с четырьмя банками — Московским кредитным банком (МКБ), «Центр-инвестом», Россельхозбанком (РСХБ) и Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР). Еще три банка провели тестовые транзакции и находятся в стадии сертификации и предзапуска сервиса — СМП Банк, банк «Россия» и Российский национальный коммерческий банк.

MirPay будет запускаться поэтапно: в начале 2019 года он станет доступен для клиентов четырех банков, принимающих участие в пилоте. Далее этот сервис смогут подключить и другие банки — эмитенты карт «Мир». «Более широко мы планируем запуск этого сервиса, когда он будет идеально отточен», — подчеркнул глава НСПК.​

МКБ участвует в пилотном проекте по приложению MirPaу с начала декабря 2018 года. «Запуск сервиса для клиентов планируется после завершения тестирования», — пояснили в пресс-службе банка. ​УБРиР (эмитировал 293 тыс. карт «Мир») будет решать вопрос о сроках запуска приложения для клиентов в начале 2019 года. «До февраля мы планируем подготовить техническую базу и по факту готовности будем решать вопрос о сроках запуска приложения для клиентов», — пояснил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. «Центр-инвест» (эмитировал 167 тыс. карт) планирует подключить своих клиентов к MirPay в первом квартале 2019 года. «Через наш процессинговый центр пилотные транзакции прошли успешно», — добавила помощник предправления банка «Центр-инвест» Наталья Алябьева. СМП Банк уже технически готов к запуску MirPay и проводит тесты «вживую», рассказала директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова. «Мы очень позитивно оцениваем данный проект и видим в нем большой потребительский потенциал», — отметила она. РСХБ не ответил на запрос РБК.

Сбербанк, крупнейший эмитент карт «Мир», выпустивший больше половины от их количества, отказался комментировать РБК свои планы по использованию нового приложения. «ВТБ (эмитировал более 9,2 млн карт «Мир») планирует предоставить клиентам платежное приложение MirPay в первом полугодии 2019 года», — сообщила старший вице-президент, замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. Почта Банк (более 6,4 млн карт) в течение первых двух кварталов следующего года проведет работы по тестированию сервиса MirPay, после чего рассчитывает масштабировать его на всех клиентов, прокомментировала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.