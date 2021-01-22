Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду

Visa не видит спроса у банков, магазинов и населения на использование QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Платежная система хотела развивать технологию в России два года назад, но помешала популярность платежей через смартфоны

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Международная платежная система Visa не видит перспектив развития в России QR-платежей, рассказал РБК гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

Около двух лет назад Visa разрабатывала модель оплаты по QR-коду в российских магазинах, писали тогда «Ведомости». По словам Бернера, сейчас компания не видит большого спроса на эту технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса: «Если он появится, мы работаем с QR-платежами во многих странах, мы готовы будем привнести это в Россию. Но пока мы не видим здесь рынка и считаем, что, скорее всего, мы прошли эту стадию». Сейчас «настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы», пояснил он.

«Скорее будет рост мобильных платежей — платежей телефоном, чем платежей QR-кодом», — сказал Бернер. Он добавил, что по уровню использования платежей смартфоном Россия уже впереди многих стран, а QR-технологии работают хорошо там, где есть какие-либо серьезные инфраструктурные проблемы: или не очень высокое качество интернета, или очень высокая стоимость POS-терминалов (оборудование для приема карт), или комбинация этих двух факторов.

Бернер также указал, что платить с помощью QR-кодов клиентам сложнее: «Одно дело — вы приложили телефон, даже, может быть, ввели пароль. И совсем другое — вы должны сфотографировать QR-код, зайти в какое-то приложение своего банка или специальное приложение, привязать к нему свою карту. Клиентский опыт совершенно точно не такой же бесшовный, каким он является в случае телефона».