Еврокомиссия завела дело о нарушении конкуренции из-за Apple Pay

В ЕК заподозрили, что Apple ставит разработчикам мобильных приложений и веб-сайтов условие использовать Apple Pay для оплаты товаров и услуг и мешает другим платежным системам использовать модули NFC на iPhone

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Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании Apple в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. В сообщении ЕК отмечается, что речь, в частности, идет о том, что использовать для проведения бесконтактных платежей модуль NFC на смартфонах iPhone может только Apple Pay.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер пояснила, что отсутствие ограничений бесконтактных платежей стало особенно значимым в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом по итогам предварительного расследования в ЕК заподозрили, что Apple ставит разработчикам мобильных приложений и веб-сайтов условие использовать Apple Pay для оплаты товаров и услуг с помощью устройств, работающих на основе операционных систем iOS и iPadOS.

«Важно, чтобы действия Apple не лишали потребителей возможности использовать преимущества новых платежных технологий, включая лучший выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены. Поэтому я решила внимательно изучить практику Apple в отношении Apple Pay и ее влияние на конкуренцию», — пояснила Вестагер.

В сообщении ЕК отмечается, что в ходе расследования изучат также вопрос о возможном ограничении доступа к Apple Pay для разработанных компаниями-конкурентами приложений. Вопрос о том, не нарушают ли правила распространения приложений через сервис App Store антимонопольные нормы ЕС, будет изучен в рамках отдельного расследования, которое ЕК также открыла 16 июня.