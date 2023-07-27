Аналитики SberCIB оценили риски «саморазогрева» рубля

Текущая конструкция бюджетного правила создает вероятность «саморазогрева» рубля, но ее уравновешивает продажа валюты со стороны ЦБ, считает аналитик SberCIB. По его оценке, рубль может укрепиться в ближайшее время

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Запущенная с начала 2023 года новая версия бюджетного правила может привести к «саморазогреву» курса, но решение ЦБ о продаже юаней сдерживает эти риски, сказал главный макроэкономист SberCIB Антон Струченевский на вебинаре для инвесторов, трансляцию которого вел сам SberCIB (инвестиционное подразделение Сбербанка). Речь идет о рисках появления дополнительного спроса на валюту со стороны Минфина в условиях ослабления рубля. В целом помочь избежать таких рисков мог бы переход на расчет объема нефтегазовых доходов в юанях вместо рублей, считает он.

Бюджетное правило регулирует операции по покупке и продаже валюты Минфином в зависимости от цен на нефть. В его старой версии, действие которой было приостановлено в 2022 году на фоне кризиса и падения рубля, базовые нефтегазовые доходы бюджета определялись как доходы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ, как если бы цена российской нефти Urals весь год была равна $40 за баррель (в ценах 2017 года). Сверхдоходы (то есть, например, дополнительные $20 при нефти по $60) направлялись на покупку иностранной валюты и пополнение ФНБ, а если цена была ниже цены отсечения, валюту из ФНБ продавали.



С января 2023 года в России стала действовать новая версия правила. Она учитывает не цену барреля, а прогнозный объем нефтегазовых доходов. В 2023–2025 годах этот объем составляет 8 трлн руб. «Все, что будет выше, — в кубышку», — объяснял механизм глава Минфина Антон Силуанов.



С января 2023 года в России стала действовать новая версия правила. Она учитывает не цену барреля, а прогнозный объем нефтегазовых доходов. В 2023–2025 годах этот объем составляет 8 трлн руб. «Все, что будет выше, — в кубышку», — объяснял механизм глава Минфина Антон Силуанов.

«Нынешняя конструкция бюджетного правила может запустить механизм такого саморазогрева курса. Почему: то, что с нами произошло, — ослабление рубля, — на наш взгляд, произошло за счет геополитических факторов. То есть цены [на нефть] на тот момент сильно не изменились, даже росли, когда произошел этот скачок», — отметил аналитик. При этом нефтегазовые доходы в рублевом эквиваленте увеличились, их базовый уровень был превышен, и это может вынудить Минфин покупать валюту на открытом рынке. Пока Минфин продает валюту каждый месяц, но объем операций снижается, и аналитики ждут, что вскоре он может перейти к покупкам.

Такой шаг «создает дополнительный спрос, который, на наш взгляд, может привести к девальвации, увеличивающей эти дополнительные доходы, и это может запустить этот механизм саморазогрева», объяснил Струченевский.

Чтобы не допустить этого, Банк России объявил продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметил эксперт. В июле ЦБ сообщил, что в течение полугода продаст юани на сумму, эквивалентную 288 млрд руб. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уточняла, что данное решение никак не связано с ослаблением рубля, речь идет о возобновлении механизма зеркалирования трат из ФНБ, произведенных за первое полугодие 2023 года.

«Думаю, что в конечном итоге Минфин пересмотрит конструкцию бюджетного правила и зафиксирует эти самые базовые доходы в твердой валюте. Например, в юанях. И это позволит не бояться этого эффекта (эффекта саморазогрева курса. — РБК)», — полагает Струченевский.

Чего в SberCIB ждут от рубля

По прогнозу эксперта, во втором полугодии рубль может укрепиться. К концу третьего квартала Струченевский ожидает курс 85 руб. за доллар и 92,65 за евро, а к концу четвертого — 85 за доллар и 95,2 за евро. К концу 2024 года Струченевский ставит на доллар по те же 85 руб., а на евро – по 97,75 руб., следует из его презентации. По итогам основной торговой сессии 26 июля курс доллара составил 90,16 руб., а курс евро — 99,94 за евро.

Ослабление рубля продолжается уже несколько месяцев, но оно ускорилось в июне. За месяц рубль ослаб к доллару на 10,4% (после ослабления в мае только на 1%). Так, на открытии торгов 1 июня рубль торговался на отметке 81 к доллару, а на закрытии торгов 30 июня — 89,55, следует из данных Мосбиржи. В июле тренд на ослабление сохранился, в отдельные дни месяца рубль уходил выше отметки 92 за доллар и выше 100 за евро, хотя потом частично отыграл эти потери.

Аналитики крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенные ЦБ, ожидают, что в среднем за 2023 год курс доллара составит 81,8 руб., а в 2024 и 2025 годах — 85 руб.