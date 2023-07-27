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Аналитики SberCIB оценили риски «саморазогрева» рубля

Аналитик SberCIB: к концу третьего квартала доллар может стоить 85 руб., евро — 92,65 руб.
Текущая конструкция бюджетного правила создает вероятность «саморазогрева» рубля, но ее уравновешивает продажа валюты со стороны ЦБ, считает аналитик SberCIB. По его оценке, рубль может укрепиться в ближайшее время
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Запущенная с начала 2023 года новая версия бюджетного правила может привести к «саморазогреву» курса, но решение ЦБ о продаже юаней сдерживает эти риски, сказал главный макроэкономист SberCIB Антон Струченевский на вебинаре для инвесторов, трансляцию которого вел сам SberCIB (инвестиционное подразделение Сбербанка). Речь идет о рисках появления дополнительного спроса на валюту со стороны Минфина в условиях ослабления рубля. В целом помочь избежать таких рисков мог бы переход на расчет объема нефтегазовых доходов в юанях вместо рублей, считает он.

Бюджетное правило регулирует операции по покупке и продаже валюты Минфином в зависимости от цен на нефть. В его старой версии, действие которой было приостановлено в 2022 году на фоне кризиса и падения рубля, базовые нефтегазовые доходы бюджета определялись как доходы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ, как если бы цена российской нефти Urals весь год была равна $40 за баррель (в ценах 2017 года). Сверхдоходы (то есть, например, дополнительные $20 при нефти по $60) направлялись на покупку иностранной валюты и пополнение ФНБ, а если цена была ниже цены отсечения, валюту из ФНБ продавали.

С января 2023 года в России стала действовать новая версия правила. Она учитывает не цену барреля, а прогнозный объем нефтегазовых доходов. В 2023–2025 годах этот объем составляет 8 трлн руб. «Все, что будет выше, — в кубышку», — объяснял механизм глава Минфина Антон Силуанов.
 

С января 2023 года в России стала действовать новая версия правила. Она учитывает не цену барреля, а прогнозный объем нефтегазовых доходов. В 2023–2025 годах этот объем составляет 8 трлн руб. «Все, что будет выше, — в кубышку», — объяснял механизм глава Минфина Антон Силуанов.

«Нынешняя конструкция бюджетного правила может запустить механизм такого саморазогрева курса. Почему: то, что с нами произошло, — ослабление рубля, — на наш взгляд, произошло за счет геополитических факторов. То есть цены [на нефть] на тот момент сильно не изменились, даже росли, когда произошел этот скачок», — отметил аналитик. При этом нефтегазовые доходы в рублевом эквиваленте увеличились, их базовый уровень был превышен, и это может вынудить Минфин покупать валюту на открытом рынке. Пока Минфин продает валюту каждый месяц, но объем операций снижается, и аналитики ждут, что вскоре он может перейти к покупкам.

Такой шаг «создает дополнительный спрос, который, на наш взгляд, может привести к девальвации, увеличивающей эти дополнительные доходы, и это может запустить этот механизм саморазогрева», объяснил Струченевский.

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Чтобы не допустить этого, Банк России объявил продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметил эксперт. В июле ЦБ сообщил, что в течение полугода продаст юани на сумму, эквивалентную 288 млрд руб. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уточняла, что данное решение никак не связано с ослаблением рубля, речь идет о возобновлении механизма зеркалирования трат из ФНБ, произведенных за первое полугодие 2023 года.

«Думаю, что в конечном итоге Минфин пересмотрит конструкцию бюджетного правила и зафиксирует эти самые базовые доходы в твердой валюте. Например, в юанях. И это позволит не бояться этого эффекта (эффекта саморазогрева курса. — РБК)», — полагает Струченевский.

Чего в SberCIB ждут от рубля

По прогнозу эксперта, во втором полугодии рубль может укрепиться. К концу третьего квартала Струченевский ожидает курс 85 руб. за доллар и 92,65 за евро, а к концу четвертого — 85 за доллар и 95,2 за евро. К концу 2024 года Струченевский ставит на доллар по те же 85 руб., а на евро – по 97,75 руб., следует из его презентации. По итогам основной торговой сессии 26 июля курс доллара составил 90,16 руб., а курс евро — 99,94 за евро.

Ослабление рубля продолжается уже несколько месяцев, но оно ускорилось в июне. За месяц рубль ослаб к доллару на 10,4% (после ослабления в мае только на 1%). Так, на открытии торгов 1 июня рубль торговался на отметке 81 к доллару, а на закрытии торгов 30 июня — 89,55, следует из данных Мосбиржи. В июле тренд на ослабление сохранился, в отдельные дни месяца рубль уходил выше отметки 92 за доллар и выше 100 за евро, хотя потом частично отыграл эти потери.

Аналитики крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенные ЦБ, ожидают, что в среднем за 2023 год курс доллара составит 81,8 руб., а в 2024 и 2025 годах — 85 руб.

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