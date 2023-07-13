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Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз курса рубля

Опрос ЦБ: курс доллара составит 81,8 руб. в 2023 году, 85 руб. в 2024-м и 2025 годах
Аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний ожидают большего ослабления рубля в 2023 году, чем они предсказывали месяцем раньше, следует из опроса ЦБ. Также они ждут более высокой инфляции по итогам года
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Участники макроэкономического опроса Банка России ухудшили прогноз для курса рубля — с 76,9 за доллар (результаты опроса в июне) до 81,8 в среднем за 2023 год, следует из данных, опубликованных регулятором. Участниками опроса выступают представители крупных банков и инвестиционных компаний. При этом, поскольку речь идет о среднегодовом курсе, в прогнозе учитывается уже произошедшее ослабление рубля в июне-июле.

Экономисты снизили и ожидания на 2024 и 2025 годы. Согласно обновленному прогнозу, в 2024 и 2025 году среднегодовой курс доллара составит по 85 руб. (в июне респонденты предсказывали 77,9 руб. за доллар и 79,5 руб. соответственно).

Также участники опроса ухудшили прогнозы уровней инфляции на ближайшие два года. Из обновленного июльского прогноза следует, что инфляция в 2023 году составит 5,5% (прежний прогноз — 5,3%). Прогноз на 2024 год был ухудшен с 4,8 до 5%. Зато прогноз на 2025 год остался неизменным — 4%, что соответствует цели Банка России.

Эксперты улучшили ожидания насчет роста ВВП: в июне они ожидали подъема на 0,8%, а в июльский прогноз уже заложили рост на 1,5%. Прогнозы по ВВП на 2024 и 2025 года остались неизменными — 1,4% и 1,5% соответственно.

Еще эксперты пересмотрели свои ожидания относительно ключевой ставки. По их мнению, в 2023 году средний уровень ключевой ставки составит — 7,9% (ранее 7,5%). В 2024 году средняя ключевая ставка будет равняться 7,7% (июньский прогноз — 7%), а в 2025 — 6,6% (было 6%). На заседании в июне ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но дал рынку четкий сигнал. В сообщении по итогам заседания отмечалось, что совет директоров регулятора «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

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За июнь рубль ослаб к доллару на 10,4% (в мае ослабление достигало только 1%), ранее отмечалось в обзоре регулятора. На открытии торгов 1 июня рубль торговался на отметке 81 к доллару, а на закрытии 30 июня — 89,55, следует из данных Мосбиржи. В июле ослабление рубля продолжилось, в начале месяца он преодолел отметки в 90 к доллару и 100 к евро. По данным на 16:40 13 июля, рубль торговался на отметке 89,9 к доллару и 100,7 к евро. Ослабление происходит «преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта», объяснил Банк России.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли», — объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. У банка «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс — «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», говорила его глава.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ослабление рубля прогноз ВВП Инфляция
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