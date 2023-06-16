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ПМЭФ-2023 ,  
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Решетников призвал вернуться к дискуссии о параметрах бюджетного правила

Министр Решетников: нужно вернуться к дискуссии о параметрах бюджетного правила
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Властям необходимо вернуться к обсуждению параметров бюджетного правила, заявил на ПМЭФ-2023 министр экономического развития Максим Решетников.

«Очевидно, что второй источник [дополнительных расходов], который мы будем сильно обсуждать — это бюджетное правило. Мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились год — полтора назад, мы дальше не пройдем», — заявил министр.

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Его основная задача — снижение влияния цен на сырье на экономику страны. При бюджетном правиле власти определяют уровень цен на сырье, на который ориентируются при планировании бюджета.

Механизм появился в России в 2004 году. Всего за период с 2004-го по начало 2022 года в России было разработано четыре версии бюджетного правила. В начале 2022 года действие бюджетного правила из-за санкций было приостановлено, а накопленные нефтегазовые доходы решено направить на финансирование расходов.

Материал дополняется.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
бюджетное правило Максим Решетников Минэкономразвития ПМЭФ
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