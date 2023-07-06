Биржевой курс евро достиг ₽100

Евро впервые с марта прошлого года превысил отметку 100 руб. Доллар на Мосбирже подорожал до 92 руб., продолжая устойчивый рост. В ЦБ ослабление рубля объясняли изменением торгового баланса

Фото: Владислав Шатило / РБК

Биржевой курс евро на торгах на Московской бирже достиг 100 руб. Курс доллара — 92 руб., следует из данных Мосбиржи.

Евро подорожал на 1,05 руб., а доллар — на 1,16 руб.

В последние дни валюты продолжают расти по отношению к рублю. Накануне доллар достиг отметки 91 руб., выше этого уровня валюта торговалась более года назад — 28 марта 2022 года. Курс евро в тот же день прибавил 2 руб. и достиг отметки 99,25 руб.

В последний раз выше 100 руб. курс евро поднимался в марте прошлого года.

В Центробанке падение рубля объясняли изменением торгового баланса. «Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Это сокращение она связала со снижением экспортной выручки из-за цен на сырье. При этом Юдаева исключила какие-либо риски для финансовой стабильности.

После устойчивого роста в июне и в июле на стоимость доллара будут влиять платежный баланс, ставки регуляторов и эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами, рассказывали «РБК Инвестициям» аналитики.