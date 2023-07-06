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Биржевой курс евро достиг ₽100

Курс евро на торгах на Московской бирже достиг ₽100
Евро впервые с марта прошлого года превысил отметку 100 руб. Доллар на Мосбирже подорожал до 92 руб., продолжая устойчивый рост. В ЦБ ослабление рубля объясняли изменением торгового баланса
Евро/Рубль EUR/RUB ₽100,395 +1,41% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽92,678 +1,84% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Биржевой курс евро на торгах на Московской бирже достиг 100 руб. Курс доллара — 92 руб., следует из данных Мосбиржи.

Евро подорожал на 1,05 руб., а доллар — на 1,16 руб.

В последние дни валюты продолжают расти по отношению к рублю. Накануне доллар достиг отметки 91 руб., выше этого уровня валюта торговалась более года назад — 28 марта 2022 года. Курс евро в тот же день прибавил 2 руб. и достиг отметки 99,25 руб.

В последний раз выше 100 руб. курс евро поднимался в марте прошлого года.

В Центробанке падение рубля объясняли изменением торгового баланса. «Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Это сокращение она связала со снижением экспортной выручки из-за цен на сырье. При этом Юдаева исключила какие-либо риски для финансовой стабильности.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
биржевой курс евро курс доллара Мосбиржа

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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