Суд в Москве впервые рассмотрит иск из-за выплат по евробондам Белоруссии

Суд в Москве рассмотрит первый иск о выплатах по евробондам белорусского Минфина перед российскими инвесторами. Эксперты считают, что получить положительное решение будет затруднительно, так как страна не отказывалась гасить долги

Здание министерства финансов Белоруссии (Фото: president.gov.by)

Московский городской суд принял к производству исковое заявление о взыскании задолженности по еврооблигациям Белоруссии. Карточка соответствующего дела размещена на сайте суда. Истцом выступает частный инвестор, а в качестве ответчика указано Министерство финансов Белоруссии. Это первое судебное разбирательство, касающееся этих евробондов, — российские инвесторы, купившие их, из-за санкций не могут получить по ним выплаты.

Откуда возник долг по белорусским еврооблигациям

В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале — но не в долларах, а в белорусских рублях. Именно в невозможности получать выплаты в долларах и заключается основная проблема для иностранных инвесторов, в первую очередь из России.

В начале июля 2022 года Минфин Белоруссии сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка прекратили деятельность в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента в отношении его еврооблигаций. Это создало сложности с проведением платежей по бумагам в адрес резидентов и нерезидентов страны. Сначала министерство отмечало, что будет искать нового контрагента, а затем сообщило, что выплаты по еврооблигациям будут осуществляться напрямую в локальной инфраструктуре в белорусских рублях.

На данный момент Минфин предлагает четыре варианта урегулирования ситуации с выплатами, следует из информации на его сайте:

замена еврооблигаций на внутренние облигации;

досрочный выкуп бумаг (в постановлении Совета министров и Национального банка Белоруссии цена обратного выкупа определена в 30% от номинала);

выплата купонов и погашений на счет в Национальном банке Белоруссии;

выплата купонов и погашений на счет в одном из белорусских банков.

Возможность выплат российским инвесторам через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также другие депозитарии страны обсуждается, сообщал белорусский Минфин. Но пока ее нет.

Российские инвесторы на данный момент не получили выплаты ни одним из перечисленных способов, говорит член Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов. При этом среди них есть те, кто полностью выполнил требования Минфина страны о надлежащем подтверждении владения бумагами и открытии счета в белорусском банке, отмечает он.

С момента начала прямых выплат в белорусских рублях Минфин перечислил в адрес держателей еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд, — $800 млн пришлось на погашение выпуска Беларусь-2023, $350 млн — на купоны по пяти выпускам, следует из расчетов РБК на основе данных на сайте министерства. Какая сумма выплат пришлась именно на российских инвесторов, сказать сложно, такими данными располагает только депозитарий, говорит Беркунов. Но большинство из пострадавших — именно россияне, подчеркивает он. «Коммерсантъ» со ссылкой на участников долгового рынка оценивал объем зависших платежей на уровне до $500 млн.

Чего инвестор хочет добиться через суд

Дело по иску частного инвестора находится в суде уже несколько месяцев, но пока не рассматривалось по существу. Информация о том, по каким именно выпускам ценных бумаг возникла задолженность и каков ее размер, в документах не раскрывается. Речь идет о долге более чем в $200 тыс., сказал РБК человек, знакомый с содержанием иска.

С заявлением о взыскании долгов по белорусским евробондам инвестор обратился еще в феврале 2023 года, но его отклонили, следует из материалов Мосгорсуда.

«Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится на территории Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет место жительства в Российской Федерации», — говорилось в определении. Так как у Минфина Белоруссии нет представительств на территории России, дело необходимо рассматривать в Белоруссии, говорилось в документе.

Но истцу удалось оспорить это решение, и в мае его заявление о взыскании долгов по евробондам Белоруссии было принято к производству, а в июле суд назначил его к разбирательству, следует из данных в карточке дела.

Как показывают документы Мосгорсуда, Минфин Белоруссии ходатайствовал о прекращении дела. «В ходе досудебной подготовки по делу со стороны Республики Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь поступили письменный отзыв, ходатайства об оставлении гражданского дела без рассмотрения, о прекращении производства по делу», — сообщается в определении суда. Истец направил возражения против этого ходатайства, уточняется в документе.

В итоге суд пришел к выводу, «что гражданское дело достаточно подготовлено, отсутствуют обстоятельства, препятствующие судебному разбирательству». Первое заседание по делу назначено на конец августа.

Минфин Белоруссии не ответил на запрос РБК.

Поможет ли российский суд взыскать деньги

Несмотря на то что о проблеме с выплатами по еврооблигациям Белоруссии известно давно, до суда спор по этому вопросу дошел впервые. «Нам неизвестно пока иных случаев подачи судебных исков по евробондам Белоруссии», — подтверждает Беркунов из АВО. Но в сообществе российских инвесторов активно изучается вопрос подачи как частных, так и коллективных исков в разных юрисдикциях, добавляет он.

«У лица, которое несет убытки, в данном случае у инвестора, существует обязанность по осуществлению действий, направленных на их снижение. Если инвестор бездействовал и не предпринимал никаких попыток, в иске должно быть отказано», — говорит о перспективах дела адвокат Pen & Paper Роман Кузьмин. По словам эксперта, если истец не воспользовался предложенными Минфином способами урегулирования (замена бондов, выкуп, перечисление на счет в белорусском банке), а сразу пошел в суд, то взыскание убытков в этом случае будет неправомерным. Если все меры были приняты инвестором, а результата не последовало, то взыскание убытков возможно.

На это же обращает внимание и юрист GRATA International, Belarus Елизавета Тенюта. «Важное значение для дела имеет то обстоятельство, что, как следует из открытых данных, Министерство финансов не отказывалось от обязательств, Республика Беларусь прилагала усилия по добровольному исполнению обязательств в условиях введенных санкционных ограничений, а именно предложила исполнение в другой валюте (белорусских рублях)», — отмечает эксперт.

Кроме того, Белоруссия, как иностранное государство, обладает судебным иммунитетом, а потому Мосгорсуду предстоит дополнительно установить, имеется ли основание для отказа от него, добавляет Кузьмин. Если его нет, производство по делу будет прекращено. По закону иностранное государство признается отказавшимся от судебного иммунитета, если оно предъявило иск в российский суд или вступило в процесс по существу спора в качестве лица, участвующего в деле.

У истца есть все шансы добиться решения в свою пользу в России, считает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Дмитрий Дворецкий. «В отсутствие активов Минфина Белоруссии в России его исполнение целесообразно на территории Белоруссии. Такое исполнение регулируется Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В частности, необходимо соблюсти порядок признания решения российского суда, для чего требуется обратиться в компетентный суд на территории Беларуси, который без анализа спора по существу проверяет, выполнил ли заявитель условия конвенции и белорусского законодательства, после чего выносит решение о принудительном исполнении», — объясняет Дворецкий. Но в этой конвенции есть ряд оснований, которые могут быть использованы для отказа в признании решения, предупреждает эксперт.