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У VK потребовали почти ₽1 млрд из-за долгов по евробондам

УК «Первая» требует в суде выплаты почти 1 млрд руб. по евробондам VK
Управляющая компания «Первая» требует от VK через суд 953,3 млн руб. долгов по евробондам. В IT-холдинге настаивают, что формально не являются исполнителем по этим выплатам
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иск УК «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») к VK на сумму 953,3 млн руб. поступил в суд в конце марта, следует из данных картотеки арбитражных дел, но его суть не раскрывалась. 31 марта состоялось первое заседание по этому делу, на котором представитель истца пояснил, что VK отказался исполнять требования указа президента № 430 от 5 июля 2022 года (корреспондент РБК присутствовал на заседании).

Этот указ установил обязанность для всех эмитентов российских евробондов либо выплатить российским инвесторам долг в рублях, либо перевыпустить свои облигации в России для замещения.

По словам представителя УК «Первая», большинство участников рынка ценных бумаг выполнили необходимые действия в течение шести месяцев с момента издания указа, но VK не стала этого делать. «Поскольку в разумный срок обязанное лицо не исполнило обязательства, были предъявлены письменные требования от учредителей правления, которые должны были быть исполнены в течение семи дней. В указанный срок мы получили ответ, в котором тот указал, что не будет исполнять указ президента и не считает, что является обязанным лицом», — заявил он на судебном заседании.

Представитель VK в ответ заявил, что компания не является поручителем по указанному выпуску евробондов, не получала деньги от выпустившего их иностранного эмитента, а значит, не является надлежащим ответчиком в этом споре. Он также отметил, что VK произвела купонные выплаты в октябре 2022 и 1 апреля 2023 года.

На заседании представитель УК «Первая» сослался на ноябрьские разъяснения ЦБ, согласно которым обязательства возникают, если российское юрлицо указано в эмиссионной документации иностранной организации, выпустившей евробонды, или если прямо или косвенно контролирует ее, входит в одну группу лиц.

О каких бондах идет речь

Одна из структур VK, VK Company Limited, в 2020 году разместила конвертируемые еврооблигации на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025-м. Согласно условиям размещения, у держателей появлялось право на досрочное погашение в случае остановки торгов глобальными депозитарными расписками VK на Лондонской фондовой бирже больше, чем на 10 дней. В начале марта прошлого года в связи с началом специальной военной операции торги расписками были приостановлены и не возобновлены до сих пор. В начале апреля прошлого года VK заявила, что выплатила проценты по облигациям, $3,25 млн. После этого компания провела переговоры с держателями бумаг о реструктуризации и в середине марта этого года сообщила, что выкупила около 66% выпуска с номинальной стоимостью примерно на $263 млн. В августе прошлого года правительство выделило VK, а также «Яндексу» и Ozon льготный кредит на общую сумму в 130 млрд руб. для погашение задолженности перед держателями евробондов.

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В середине апреля этого года VK сообщила, что исполнила обязательства перед теми держателями, права которых учитываются российскими депозитариями, по выплате купона, которые должна была уплатить 1 октября 2022-го и 1 апреля 2023-го. Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в рублях. Размер выплат и имена получателей представитель VK не уточнил.

От кого еще УК «Первая» требовала выплат по бондам

В декабре прошлого года УК «Первая» подала иск на 2,14 млрд руб. к «ВымпелКому» о взыскании средств по еврооблигациям, купонного дохода, процентов за пользование чужими деньгами. В середине апреля истец отказался от своих требований, пояснив, что находящиеся в его доверительном управлении облигации были выкуплены.

В декабре прошлого года УК подала иск на 3,15 млрд руб. из-за долгов по евробондам к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Рассмотрение дела еще продолжается, но в середине апреля ГТЛК сообщила, что собирается решить проблемы с выплатами по еврооблигациям в течение этого года.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
евробонды еврооблигации VK ценные бумаги
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