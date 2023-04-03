К ГТЛК подали иск на ₽3 млрд из-за долгов по евробондам

С претензиями к ГТЛК выступил еще один держатель евробондов ее структур — УК «Первая». Компания хочет взыскать выплаты, которые не получает из-за санкций, и пока ее требования заметно выше, чем у других инвесторов в эти бумаги

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Управляющая компания «Первая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 3,15 млрд руб. с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), следует из данных картотеки арбитражных дел. Требования связаны с выплатами по еврооблигациям, держателями которых являются клиенты УК, рассказал РБК директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. Иск был зарегистрирован 30 декабря 2022 года, предварительное заседание должно было состояться 31 марта, но его отложили почти на месяц — до 28 апреля, говорится в карточке иска.

«Еще в конце 2022 года мы обратились в суд с требованиями к ряду российских компаний, не исполняющих требования указа президента № 430. Тогда же был подан иск к АО «ГТЛК» и его дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520», уклоняющихся от выпуска в отечественной инфраструктуре облигаций, замещающих еврооблигации компаний GTLK Europe Capital и GTLK Europe Designated Activity Company, входящих в группу ГТЛК», — отметил Горанский.

УК «Первая» — бывшая структура Сбербанка (до марта 2022 года; банк вышел из нее незадолго до попадания под санкции США), ранее носившая название «Сбер Управление Активами».

Представитель ГТЛК отказался от комментариев.

В чем проблемы с евробондами

В апреле 2022 года ГТЛК и ее европейские «дочки» — GTLK Europe и GTLK Europe Capital Dac — попали под санкции ЕС и Великобритании, в августе США внесли все компании в блокирующий список SDN. Это привело к прекращению проведения платежей по еврооблигациям, эмитированными GTLK Europe Capital Dac, сопоручителями по которым выступают GTLK Europe и ГТЛК.

Из-за санкций трудности с проведением платежей по еврооблигациям испытывают все российские компании, выпускавшие такие бумаги. При этом для них установлена обязанность исполнять обязательства перед российскими инвесторами. В качестве способов исполнения обязательств компаниям предложено выпустить замещающие облигации (указ президента № 430) или делать выплаты в рублях на обособленные счета «Д» (указ президента № 529). В указе № 430, на который, в частности, ссылается Горанский, говорится об обязанности компаний по исполнению обязательств перед российскими держателями ее евробондов и о том, что эти обязательства могут быть исполнены посредством выпуска аналогичных бумаг (с таким же размером купона и сроком погашения, что у еврооблигаций) в российском периметре.

При этом Минфин и Банк России поддерживают законодательное введение обязанности по выпуску замещающий облигаций. Такие бумаги инвесторам уже предложили «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и другие компании.

Иски к структурам ГТЛК также подавали другие держатели бондов, в частности «Росгосстрах Жизнь» и НС Банк, но их требования значительно меньше, чем у «Первой» (6,4 млн и чуть менее 18 млн руб. соответственно). Аналогичное заявление — но уже коллективное — готовит группа частных инвесторов. По ее оценке, с апреля 2022 года по март 2023-го компания должна была выплатить всем держателям ее бумаг порядка $180 млн, писал РБК.

ГТЛК, в свою очередь, подчеркивала, что GTLK Europe, выступавшая эмитентом и бенефициаром размещения бондов, является самостоятельной бизнес-структурой в составе группы, а на ее замороженных счетах достаточно средств для обслуживания долга. ГТЛК пока разрабатывает подход по обеспечению выплат купонного дохода по еврооблигациям российским инвесторам, отмечали в компании.

Детали процесса

В ходе разбирательства ГТЛК подала заявление об отсутствии у Арбитражного суда Москвы компетенции в рассмотрении этого спора со ссылкой на третейскую оговорку, содержащуюся в эмиссионных документах еврооблигаций, сейчас суд проверяет этот аргумент, сообщила РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Технология права» Юлия Майорова, которая представляет интересы «Первой» в суде. Эта оговорка предписывает передачу дел по спорам, связанным с нарушением иностранным эмитентом обязательств по еврооблигациям, в LCIA (Лондонский международный арбитражный суд), уточнила она.

Исковые требования «Первой» основаны на неисполнении ГТЛК и его дочерней компанией «ЛАЛ-1520» требований указа № 430, что не имеет отношения к исполнению эмитентами условий выпуска еврооблигаций, говорит Майорова. «Поэтому такой спор не охватывается третейской оговоркой», — настаивает она.

Кроме того, по словам Майоровой, в данном случае перенос дела в недружественную юрисдикцию, которая ввела санкции в отношении ГТЛК, невозможен ввиду специальной процессуальной нормы, предусматривающей исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера, отмечает Майорова. Она ссылается на ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса и считает, что ГТЛК затягивает процесс.

В целом иски инвесторов к ГТЛК российский суд поддержать может, говорила ранее РБК специальный советник по санкционным вопросам в коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова, но в нынешней ситуации затруднительно взыскать деньги с эмитента (ирландской GTLK Europe) из-за блокировки выплат в связи с санкциями. «Даже если суд вынесет решение в пользу истцов и решение будет признано за рубежом, осуществить выплаты европейский эмитент сможет только на основании лицензии (разрешения), которая выдается компетентным органом в области санкций», — предупреждала она.

«Прецеденты удовлетворения требований из схожих обстоятельств имеются, — соглашался юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. — Другой вопрос — это исполнение такого рода решений». С точки зрения российского права ирландский эмитент действительно не исполнил своих обязательств, не имея каких-либо правомерных оснований, но с точки же зрения права ЕС ирландское юридическое лицо и не могло исполнять эти обязательства в силу применимых санкционных ограничений, подчеркивал Касумян.